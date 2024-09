Sismo HOY 21 de septiembre de 2024 en México | MAPA

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que dos sismos, magnitud 4.0 y 4.4, se registraron en Chiapas y Oaxaca, respectivamente, la mañana de este sábado 21 de septiembre de 2024.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el SSN informó que el primero de los movimientos telúricos, de magnitud 4.4, se registró en la madrugada, es decir, a las 02:48 horas de este sábado, localizado 7 kilómetros al suroeste de Matías Romero, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 113 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 21/09/24 07:21:04 Lat 14.31 Lon -93.13 Pf 14 km pic.twitter.com/BytgjajXkW — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 21, 2024

Mientras que el segundo, magnitud 4.0, se registró a las 07:21 horas de este sábado, localizado 113 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

leer más Sismo HOY 20 de septiembre de 2024 en México | MAPA

El sistema de alertamiento sísmico SkyAlert no informó que estos movimientos ameritaran encendido de las alarmas, mientras que las secretarías de Protección Civil de ambos estados no informaron sobre posibles daños o riesgos, por lo cual no se consideran graves.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 7 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 21/09/24 02:48:27 Lat 16.82 Lon -95.07 Pf 99 km pic.twitter.com/x11DUpa6rq — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 21, 2024

¿Qué otros sismos hubo en México este sábado 21 de septiembre de 2024?

El SSN lleva un monitoreo de todos los sismos registrados a lo largo del territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos cuya magnitud es menor a 3.0, considerados microsismos.

De esta forma, los sismos ocurridos en territorio nacional este sábado 21 de septiembre son:

Sismo magnitud 4.0, ubicado a 113 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 07:21 horas

Sismo magnitud 1.5, ubicado 6 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur, a las 05:00 horas

Sismo magnitud 3.7, ubicado 72 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 04:53 horas

Sismo magnitud 1.9, ubicado 5 kilómetros a suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur, 04:37 horas

Sismo magnitud 1.6, localizado 7 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur, a las 04:37 horas

Este es el mapa de sismos en México hoy sábado 21 de septiembre de 2024. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué hay tantos sismos en Chiapas?

Chiapas, ubicado en el sureste de México, es conocido por su alta actividad sísmica, principalmente debido a su posición en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona es famosa por la intensa actividad tectónica, donde se producen numerosos terremotos y volcanes.

La interacción entre la placa de Cocos, que se subduce bajo la placa de Norteamérica, y la placa del Caribe genera tensiones que, al liberarse, provocan sismos. Además, Chiapas cuenta con varias fallas geológicas que acumulan tensión en la corteza terrestre, contribuyendo a la actividad sísmica local.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am