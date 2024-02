Sismo magnitud 4.8 se percibe en Acapulco y ‘despierta’ a CDMX

Un sismo magnitud 4.8 se registró la mañana de este martes con epicentro en Acapulco, Guerrero, y fue perceptible hasta la Ciudad de México, lo cual ameritó el encendido de algunos sistemas de alarma.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó a través de redes sociales que el movimiento telúrico se registró a las 06:08 horas de este martes, y que el epicentro se ubicó 16 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 16 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 13/02/24 06:08:13 Lat 16.82 Lon -99.75 Pf 18 km pic.twitter.com/6iPrXjKBoM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 13, 2024

A propósito, el sistema de alertamiento SkyAlert informó que detectó este sismo con intensidad “leve” en la zona del epicentro, y que también fue perceptible en la Ciudad de México con intensidad “débil”.

Sismo magnitud 4.8 (SSN) a 16 km al suroeste de #Acapulco, Guerrero.



•Detectado por @REDSkyAlert con intensidad «leve» en zona del epicentro.

•Para CDMX se estimó intensidad «débil». pic.twitter.com/cMTW07RfU5 — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 13, 2024

Al respecto, usuarios en redes sociales quienes utilizan la aplicación de SkyAlert informaron que recibieron la notificación del sismo en su teléfono celular, lo cual los hizo iniciar protocolos de emergencia. Sin embargo, reclamaron que la alerta fue falsa alarma.

Aunque otros usuarios en medios sociales destacaron que el movimiento telúrico sí fue perceptible en la capital mexicana, especialmente en la zona sur. Compartieron videos de cómo se registró el movimiento en sus domicilios, si bien ninguno refirió que éste fuera grave.

Por el contrario, Protección Civil de Guerrero informó que el sismo fue percibido de moderado a fuerte en San Marcos, moderado en Acapulco, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo.

“Cabe señalar que debido a la magnitud no se activó la alerta sísmica, porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Se estableció comunicación con las autoridades municipales cercanas al epicentro y no reportaron afectaciones hasta el momento”, destacó la dependencia.

Mensaje de Protección Civil Guerrero. Foto: Facebook

Hasta el momento, no se ha informado de daños o heridos en Guerrero a causa de este movimiento telúrico.

¿Por qué algunos sismos no ameritan encendido de alerta sísmica?

Algunos sismos no ameritan el encendido de alerta sísmica debido a su baja magnitud. La magnitud umbral para activar la alerta sísmica es establecida por las autoridades competentes y generalmente se encuentra en un rango que garantiza la detección de sismos que puedan representar un riesgo significativo .

AM