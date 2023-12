Sistema de salud ya no será como el de Dinamarca, será el mejor a nivel mundial, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en México, el sistema de salud no será como el de Dinamarca, sino el mejor a nivel global.

Al encabezar el evento sobre los Programas de Bienestar en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, aseguró que pese a las críticas de las que ha sido objeto, logró desmantelar la corrupción que había en torno al mecanismo de compras de medicamentos.

Dijo que ya no habrá desabasto, gracias a la instalación de la super farmacia que, dijo, operará desde Huehuetoca, en el Estado de México.

En su discurso, aseguró que a más tardar en marzo próximo se contarán con todos los servicios en materia de salud pública , lo que permitirá que México opere con el mejor sistema de salud a nivel mundial.

“Mi compromiso es que a más tardar en marzo del año próximo, ya pronto, no van a faltar médicos, especialistas, medicinas, se van a poder hacer estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.

“Dicen mis adversarios que no se va a poder y hasta se burlan porque dije que íbamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, ya no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo, me canso ganso” manifestó

El titular del Ejecutivo federal llamó a los mexicanos a defender sus propias costumbres, como un esquema de seguridad para evitar que los jóvenes caigan en la drogadicción o en las manos de la delincuencia organizada.

“Tenemos que cuidar mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones y evitar de esa manera el consumo de la droga, ellos tienen ese problema porque como los jóvenes se salen de las casas, se quedan solos, hay un gran vacío, les falta amor y apapacho y se refugian en las drogas y eso los lleva a ser más infelices y los lleva a la muerte, porque con seis meses de consumo de fentanilo pierden la vida, 100 mil jóvenes mueren cada año en Estados Unidos por el consumo del fentanilo, aquí no existe esa práctica, ese vicio, afortunadamente, porque son otras las costumbres”, expresó López Obrador.

Resaltó que, al ganar la mayoría en 2018, incluido el Congreso, no ha tenido problemas para que le autoricen el presupuesto y aseguró que puede retirarse en paz, porque ya está listo el relevo.

“En la democracia el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar”, manifestó.

AM