L-12: intercambian reproches por responsabilidad en tragedia

A un año de la tragedia de la Línea 12, el Presidente López Obrador criticó y llamó “politiqueros” a quienes, dijo, quieren sacar provecho del dolor humano.

“Nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es también querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral”, señaló el mandatario.

Aseguró que la gente está muy consciente de eso y que eso no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas.

“Pero, bueno, los conservadores no son sensibles ni son inteligentes para cuestiones de atención con el pueblo. Como no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no saben de estas cosas”, aseguró.

Por ello, envió un abrazo “cariñoso, afectuoso”, a los familiares de las víctimas, al señalar que fue un hecho muy lamentable y triste.

El mandatario dijo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, está en comunicación con casi todos los familiares de las víctimas, además de destacar que se reparó el daño en lo material.

“Tengo confianza porque la Jefa de Gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo”, mencionó.

También recordó que se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, al ser un sistema de transporte muy importante para miles de personas en la capital.

Aseguró que, para cumplir con ese compromiso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar en el tramo que se vio afectado durante la tragedia.

El Presidente reconoció que uno de ellos fue el empresario Carlos Slim, quien asumió la responsabilidad en la reparación del tramo afectado.

Quienes lucran con la tragedia son “inmorales”, dice Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como “hipócritas”, “ruines” e “inmorales” a los políticos de oposición que en los últimos días han criticado a su administración por el aniversario de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes legisladores panistas locales y federales colocaran un antimonumento sobre Paseo de la Reforma y que diputados y senadores de otros partidos opositores exigieran ayer justicia.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno dijo que le pareció una “falta de respeto y una ruindad” que legisladores hablaran de un número de víctimas que no es el correcto.

“Se habla de 27, ¿eso qué quiere decir? que en realidad no les interesan las víctimas, lo que quieren es hacer un uso político”, afirmó.

Dijo también: “Como lo mencioné, ellos hacen política como son: hipócritas, y lo que reflejan es una enorme... son ruines, son inmorales, y les va a ir muy mal porque, en nuestro caso, siempre hemos hablado con la verdad, siempre hemos atendido a las víctimas”.

La mandataria advirtió que “los conservadores reflejan lo que son como personas” con su manera de hacer política, y dijo que en su administración nunca se hará uso del dolor de una persona como lo han hecho ellos con este caso.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo dio a conocer que a partir de este mes se incrementará el transporte en Tláhuac para apoyar a quienes transitan por la zona afectada por el colapso del Metro.

Para esto, puntualizó que se destinarán diez vehículos adicionales del Metrobús y diez más de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Más temprano, en un videomensaje en el marco del primer año de la tragedia, la mandataria aseguró que su administración “no descansará” hasta tener la Línea Dorada en operaciones con completa seguridad.

Sheinbaum recordó que hace un año, luego del colapso, se comprometió a atender y apoyar a las víctimas, a que se darían a conocer las causas que provocaron el hecho y que se realizaría una revisión estructural a fondo para garantizar su operación.

“Así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Quiero volver a expresar mi solidaridad absoluta con las víctimas”, expresó.

Aseguró que siempre “ha estado del lado de las víctimas”, por ello, dijo, habló personalmente con quienes perdieron a un ser querido o que fueron afectadas.

Destacó que las víctimas han recibido una indemnización económica por parte del Metro, apoyo económico de parte del Gobierno y un apoyo establecido por la Fiscalía capitalina.

“Nada sustituye la pérdida de un ser querido, pero nuestra obligación es estar cerca y cumplir a cabalidad y de forma expedita la Ley de Víctimas y establecer y otorgar todo el apoyo necesario”, expresó.

Sheinbaum Pardo manifestó que se hará justicia hacia las víctimas y las familias afectadas, ya que la titular de la Fiscalía de Justicia capitalina determinó que era necesario “facilitar un proceso de reparación integral del daño” en lugar de emprender “un largo camino de juicios”; aunque aquellas personas que decidieron seguir con sus juicios, acotó, “están en su derecho”.

Dirigentes de PAN y del PRD exigen justicia

Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, exigieron justicia para las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro.

Marko Cortés señaló: “A un año de la tragedia de la Línea 12 del metro, el saldo es: 26 muertes, más de 100 heridos, seis millones de personas afectadas en su movilidad por no repararla y cero responsables”.

En tanto, Jesús Zambrano detalló que la Línea 12 “significa tragedia y corrupción, ya que hubo mal diseño y construcción de ese sistema de transporte”.

Por otro lado, el PAN en el Senado reprochó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirme que puede ver a los ojos a las víctimas de la Línea 12, cuando no hay detenidos ni responsables por este hecho de negligencia criminal.

El coordinador del grupo parlamentario, Julen Rementería, señaló que los gobiernos de Morena confirman que aplican la justicia selectiva, porque sólo persiguen opositores, pero protegen a sus afines, de modo que a un año de la tragedia no se ha aplicado la ley en este caso.

A su vez, el diputado federal Saúl Téllez acusó a las autoridades de tener una “actitud solapadora”, por lo que pidió dar con los responsables del colapso.

El legislador también exigió a la Jefa de Gobierno dar a conocer el plan de rehabilitación de la Línea 12 y detallar quién se hará cargo de la reconstrucción, así como las responsabilidades del consorcio que encabezará este proyecto.

Por su parte, la también diputada federal panista Mariana Gómez del Campo, lamentó que a un año de la tragedia no se haya podido sancionar a los responsables.

En tanto, militantes del PRD protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de exigir justicia para las víctimas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo del 2021.

Un año después, víctimas de L-12 regresan a la zona cero

Un año no ha sido suficiente para mermar las secuelas físicas y psicológicas que aún padece Javier Aguilar Vázquez, quien iba a bordo del convoy de la Línea 12 que se desplomó la noche del 3 de mayo del 2021 cerca de la estación Olivos.

Tampoco lo ha sido para curar el dolor de las víctimas y familiares que este martes regresaron a la zona cero del desastre para llevar flores, rezar una oración y presentar un memorial escrito en honor a los 26 que no salieron con vida y los más de 100 que resultaron lesionados.

Javier, uno de los doce afectados que aún no acepta un acuerdo reparatorio, contó a La Razón cómo cambió su vida tras el derrumbe, que entre otras cosas le dejó un dolor casi permanente en el pecho que le impide cargar cosas pesadas o hacer esfuerzos bruscos. Además, padece de pesadillas recurrentes y siente temor cada vez que se vuelve a enfrentar a las instalaciones del Metro, medio de transporte que debe usar en su día a día para ir al trabajo.

“Luego tengo pesadillas, sueño con ese día y, cuando me subo al Metro otra vez, me vuelvo a poner mal, empiezo a sudar un buen, o cuando voy en un carro, es como empezar de cero; a veces trato de calmarlo o cierro mis ojos”, explicó.

Aunque hace tiempo fue dado de alta del Hospital General de Xoco tras el colapso, él todavía no puede creer que haya salido con vida y pueda contar su historia.

“Después de todo lo que pasó, todavía yo como que no me la creo, porque me pongo a pensar… y si me hubiera muerto, si hubiera quedado inválido o sin una mano, sin un pie (...) En el vagón en el que yo iba había una mano (cercenada) y pues doy gracias a Dios que salí completo”, recordó.

Ahora, un año después, él sólo busca que se haga justicia, al igual que familiares y amigos de otro puñado de víctimas que ayer visitaron el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, que ahora se encuentra en obra negra.

Minutos después de las 10:00 horas, familiares y vecinos se reunieron junto a la cruz de madera que vecinos de Iztapalapa colocaron hace unos meses sobre avenida Tláhuac, en donde colocaron cuatro cruces conformadas por flores blancas y rosas rojas.

Tras leer una oración y guardar un minuto de silencio, el abogado Teófilo Benítez indicó que se realizará una consulta para que sean los afectados quienes elijan qué tipo de memorial se colocará de forma permanente en el lugar, el cual puede ser un monumento o una pequeña capilla. “Esperamos que la autoridad de Tláhuac nos facilite los permisos para que en el lapso de este mes”, dijo.

En tanto, a las víctimas presentes y familiares se les entregó un pequeño libro-memorial para que escriban sus anécdotas y recuerdos.

En el lugar, las víctimas, muchas de las cuales no pudieron contener el llanto, exigieron justicia a las autoridades.

Marisol, quien perdió a su hijo Brandon, de 12 años, pidió demoler toda la Línea Dorada. Adriana, una mujer de la tercera edad, lamentó no poder volver a su trabajo a causa de las lesiones que le impiden caminar adecuadamente.