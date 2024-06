Slim sabe que la economía está fuerte: AMLO; 'contento con triunfo de Claudia', asegura

Frente al nerviosismo financiero del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que el empresario Carlos Slim sabe que la economía está fuerte y no existe preocupación de su parte por esa situación; lo calificó como un “hombre institucional y precavido”.

“Él sabe que la economía está fuerte”, afirmó AMLO, mientras un reportero preguntó si al empresario le preocupaba algo en lo económico.

No, no, eso tiene que ver más con los que no conocen la situación económica y que por vanidad o fantochería quieren tener el control de jueces, magistrados, cuando a todos nos conviene que haya un Poder Judicial honesto, íntegro, que podamos vivir en un auténtico Estado de derecho (…) quieren tener de empleados a los jueces, magistrados, ministros AMLO

AMLO destacó: “¿Ustedes creen que me hubiese costado mucho trabajo tener subordinados a los ministros, no, no, nada. Nada más que caeríamos en lo mismo y el presidente pierde autoridad moral, política”.

AMLO indicó que también hablaron sobre la reforma judicial, y “él sabe de qué se trata”, sin ahondar en mayores detalles.

Respecto a la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, AMLO manifestó que Slim está muy contento, la conoce, “nada más que Carlos es, y eso es bueno, es institucional, por lo general no se mete, es respetuoso.

“Es que hay otros que se meten, a lo mejor, porque Carlos es precavido, otros que se meten y dan dinero y se apasionan, y él no. Con él me consta, dos o tres diferencias que hemos tenido en procesos electorales”, declaró.

AMLO recordó que entre las diferencias fue cuando “no entendió bien lo del plantón en Reforma, luego de que nos roban la presidencia. Precisamente para evitar la violencia, se evitaban las movilizaciones, y que podían llevar a la quema del Palacio Nacional. No se rompió un vidrio y no hubo ninguna desgracia”, finalizó.

AMLO explicó que durante la reunión que tuvo ayer con el presidente de Grupo Carso, le comentó que es la primera vez, desde la época de Benito Juárez, que hay independencia con relación al Presidente de la República.

“Le decía a Carlos que es la primera vez, creo que desde la época del presidente Juárez, que hay independencia con relación al presidente de la República, ¿quién mandaba en la Corte en el sexenio pasado? ¿O con Calderón? ¿Zedillo?, ¡bueno! hasta los desapareció”, recordó AMLO.

AMLO comentó que la relación con Slim Helú está muy bien y que no sólo con él sino con todos los empresarios. Lo calificó como “una gente progresista, y además institucional”.

“Nada más que hay que ir quitándoles a los pensamientos, malas influencias, porque tampoco se pueden abstraer si hay un bombardeo en los medios, los expertos en materia económica”, agregó.

AMLO dijo que mantiene reuniones periódicas con Slim, quien ayer lo buscó para hablar sobre algunos temas como la conclusión del tramo que construyó su empresa en el tramo dos del Tren Maya.

Además, abundó, el grupo empresarial trabaja en la perforación de pozos en el litoral de Tabasco, y está queriendo participar en una empresa mixta con Petróleos Mexicanos para la extracción de gas.

“Es un campo de gas que dejaron tirado en el pasado gobierno, se invirtieron como dos mil millones de dólares. Estamos buscando que se aprovechen esas inversiones, una sociedad.

“Ya tenemos un acuerdo con una empresa estadounidense, pero esa se dedica a la construcción de una gasificadora en Altamira, que ya terminó, una planta de licuefación muy grande para gas, entonces ya no podía otro compromiso y parece que una empresa de Slim va a participar”, detalló.

