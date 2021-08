Regreso a clases: el SNTE, puesto... y la CNTE exige cero riesgo de contagio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que va a regresar a clases y se comprometió a aplicar la vacuna a los docentes que aún no han sido inoculados; en contraparte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aclaró que no volverán a las aulas hasta que el gobierno federal se pronuncie sobre la aplicación de una dosis de CanSino como refuerzo y haya seguridad sanitaria a los docentes.

“La gran mayoría de los trabajadores de la educación, ya están vacunados, pero en los casos de quienes por algún motivo no cuentan con la inmunización, el sindicato gestionará su aplicación”, resaltó el SNTE.

La oficina de Comunicación Social del SNTE dijo a La Razón que será decisión personal de cada maestro aplicarse el refuerzo de la vacuna CanSino y que “como todo lo relacionado con otras vacunas, será una decisión de las autoridades sanitarias del país”.

En el SNTE ya comenzaron desde este lunes la aplicación de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro en todas las escuelas del país, por lo que confirmó que ya se alista para un regreso ordenado y seguro a finales de agosto, como determinó el Gobierno federal.

Entre su plan de acciones para garantizar la seguridad, anunció que darían prioridad a la infraestructura y mantenimiento de las tuberías de agua potable, el cableado de energía eléctrica y la reparación de muebles e inmobiliario de baño.

“Ante una pandemia que ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares, tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo”, anunció un día antes el secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda.

En tanto que la CNTE aún analiza la viabilidad del regreso a clases, por lo que este martes sostendrá una reunión virtual para fijar su postura y llegar a un acuerdo con el gobierno federal, mientras que el SNTE destacó que su dirigencia mantiene “un diálogo abierto” con la titular de la SEP, Delfina Gómez para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada en el próximo ciclo escolar.

En caso de que el Gobierno federal atienda la recomendación de CanSino, de aplicar una dosis de refuerzo a los seis meses de la primera, dos millones 743 mil 448 docentes deberán ser vacunados en noviembre próximo para recibir el refuerzo.

El SNTE anunció también que respaldarían las propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a las aulas y que la discusión ya no es si se regresa o no a clases presenciales, sino cuál es la manera más segura de hacerlo, por eso reportarán las condiciones de cada plantel que comenzará el ciclo escolar ante las autoridades municipales, estatales y federales.

Por separado, el delegado de la Sección 9 de la Coordinadora, Gerardo Cruz Esquivel, dijo a este diario que por ahora ellos no prevén volver a las aulas hasta que no cuenten con la seguridad de que no existen riesgos de contagio.

“Exigimos que respeten nuestros derechos constitucionales y el primero es que dejen a salvo nuestra salud y sólo se puede lograr esto si se concluye la vacunación porque de lo contrario nos dejan expuestos al contagio”, enfatizó.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, a finales de mayo se aplicó la vacuna de CanSino BIO a dos millones 743 mil 448 personas del sector educativo de todo el país, pero para Cruz Esquivel eso no es una garantía de protección.

“Muchos de los maestros que ya están vacunados con una o dos dosis se han enfermado. Los efectos son menores, pero de todas maneras hay contagio y al entrar en contacto con la población escolar nos exponen a contagiarnos”, alertó.

Por ello, dijo el regreso a clases presenciales no es una opción hasta que no haya certeza en el tema, no sólo por parte de la farmacéutica china sino de autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el mismo gobierno federal.

“Lo primero que vamos a exigir es que se dé un informe real. Queremos que se nos dé certeza de salud mediante documentos, no mediante dichos, que no sólo lo plantee CanSino, sino la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, dijo Cruz Esquivel.

Afirmó que en caso de que las instancias internacionales determinen necesario el refuerzo, los maestros de la CNTE no regresarán a clases hasta que tengan el refuerzo de esa vacuna.

Si bien la farmacéutica china anunció que el refuerzo de la fórmula sólo es una recomendación para amplificar la protección, el delegado de la Sección 9 consideró que en situaciones como las pandemias “no puede haber recomendaciones, sino directrices, no pueden decir que hay efectividad, pero para que sea mejor recomienden un refuerzo”.