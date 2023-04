Solalinde “anda muy acelerado”: Rendón

La directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón, criticó el protagonismo del sacerdote y activista Alejandro Solalinde, al asegurar que “anda muy acelerado” con el tema de la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM), tema con el que, dijo, no está de acuerdo, al tratarse de un proceso caro que llevará mucho tiempo.

En entrevista con La Razón, expuso que, por esa razón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador “le bajó tres rayitas a Solalinde”, porque le mencionó que apenas se verá el tema una vez que concluyan las investigaciones del incendio en un centro de retención migrante en Ciudad Juárez.

“Solalinde anda muy acelerado, por ello el Presidente le bajó un poco la intensidad y le bajó a su mensaje, pero mientras pasa todo eso, el tema de Ciudad Juárez está muy vivo y así seguirá en varias semanas”, indicó.

Agregó que habló con Francisco Garduño, comisionado del INM, quien le dijo que no sabe nada de “ese asunto”, pues está metido en el tema de Ciudad Juárez. Agregó que las cosas no se pueden realizar al vapor y que el Ejecutivo ya se dio cuenta de ello tras las declaraciones del sacerdote, quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que “ya mañana se desaparece Migración. Por ello, el Presidente ha sido más mesurado en el tema y ya no le da tanta fuerza al mensaje de Solalinde”.

Expuso que, si bien es necesario un cambio en la política migratoria en México, también es importante reflexionar y analizar las propuestas que buscan desaparecer al INM, pues todo hace parecer que será una simulación, cuando en realidad se requiere un cambio de fondo.

“No coincido con esta idea de que desaparezca el INM y comencemos desde cero lo nuevo; además, es un gasto público muy importante que terminaría siendo una simulación. Creo que a partir de la institución se debe reformar la ley, para saber quién estará a cargo en las delegaciones, así como las instrucciones desde el Gobierno federal”, indicó.

Solalinde anda muy acelerado, por ello el Presidente le bajó un poco la intensidad. No coincido con esta idea de que desaparezca el INM y comencemos desde cero lo nuevo; terminaría siendo una simulación

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

Advirtió que el panorama en el país es complejo por la migración que se da, pero lo fundamental es que la gente se va quedando al paso de los meses y a eso se va a sumar la llegada masiva cuando se termine el Título 42 -proceso de expulsión inmediata de migrantes de Estados Unidos- en unas semanas más.

“Van a venir más migrantes, nuevamente habrá emergencia de personas en movilidad y por ello se deben revisar las leyes, pues la crisis está en la política y normas; los flujos van a seguir y no se van a detener, sino que se van a acrecentar”, manifestó.

Comentó que pasaron muchas cosas en las últimas semanas y se cruzó todo el tema de migración y se puso como prioridad el tema de Ciudad Juárez; por ello, aseveró que no se puede apostar al olvido, debido a que es un momento crítico lo que ocurre en diversos estados.

En este contexto, dijo que el incendio en Ciudad Juárez y la muerte de 40 migrantes, además del rescate de más de 100 extranjeros irregulares en San Luis Potosí y los constantes éxodos en las fronteras y puentes fronterizos, ponen de manifiesto la situación que pasa en México y que requiere de una atención prioritaria.

Solalinde detalló en días pasados, tras sus reuniones con el Presidente, que se aguantó por 30 años al INM, por lo que es necesaria su desaparición y la salida de su comisionado y 32 delegados, y se apuntó para ser el nuevo dirigente honorario de la nueva institución, aunque adelantó que ya tiene a quien sería el secretario general.