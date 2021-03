Solicitud de México a EU de compartir vacunas se centra en dosis de AstraZeneca

La solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Joe Biden de que Estados Unidos comparta con México vacunas contra COVID-19 se ha centrado en las reservas del biológico de AstraZeneca, aseguró la subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado.

"Existe la posibilidad de poder tener acceso a algunos lotes de AstraZeneca que tienen", dijo Delgado en una entrevista con la agencia Reuters a fines de la semana pasada, diciendo que México había hecho la solicitud en conversaciones diplomáticas desde que López Obrador habló con Biden el 1 de marzo.

La solicitud puntual de México de compartir sus existencias de la vacuna de AstraZeneca a Estados Unidos, se debe, explicó Martha Delgado, a que el regulador estadounidense de medicamentos aún no ha aprobado el inmunológico de este laboratorio, por lo que sería un buen candidato para ofrecerla a México, que ya ha comenzado a usarlo.

“Esa vacuna ya está autorizada en México, pero no tiene autorización por el momento en Estados Unidos”, dijo. "Ellos podrían hacerlo".

López Obrador le pidió a Biden un “préstamo” de vacunas durante la reunión virtual, luego de que la estrategia de vacunas de México fuera afectada por un retraso en las entregas de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc y el socio alemán BioNTech SE.

Delgado, quien lidera el esfuerzo diplomático de México para obtener suministros de vacunas, dijo que Estados Unidos no había dicho si cumpliría con la solicitud de AstraZeneca y otras vacunas, que dijo que incluían las de Moderna Inc y Novavax Inc. La inyección de Novavax aún no está disponible. autorizado en los Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado, dijo que Estados Unidos no había aceptado préstamos o distribuciones de vacunas AstraZeneca en este momento. La persona dijo que Estados Unidos no estaba actualmente en posición de compartir dosis, pero que ya se había comprometido a hacerlo una vez que el problema del suministro se resuelva a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió las consultas al gobierno mexicano y a las empresas de vacunas. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo a Reuters el lunes que los reguladores estadounidenses podrían autorizar la vacuna de AstraZeneca en aproximadamente un mes.

La solicitud de dosis de AstraZeneca es notable porque el fármaco desarrollado por Gran Bretaña es la columna vertebral de la estrategia de vacunas de México, bajo un acuerdo de producción compartido con Argentina en el que México debe envasar las dosis para América Latina.

"México no olvidará"

Los retrasos en el proceso regulatorio mexicano significan que las primeras dosis ahora no se enviarán hasta la primera semana de mayo, dijo Delgado. Originalmente, la esperanza era producir en marzo, que ya se había deslizado hasta abril.

Delgado dijo que los diplomáticos mexicanos también tuvieron que superar retrasos en la entrega de filtros de laboratorio esenciales para la producción de vacunas de la farmacéutica estadounidense Merck & Co. Esa situación no ha afectado el cronograma de producción, dijo.

Según el acuerdo con Argentina, la vacuna se produce a granel en el país sudamericano y se envía a México para su embotellado. Se enviaron dos envíos de 6 millones de dosis cada uno en enero y principios de febrero.

El mes pasado, el diario español El País informó que las demoras en el laboratorio mexicano, Liomont, llevaron al fabricante argentino a desviar el equivalente a 12,8 millones de dosis de material de vacuna a una embotelladora de AstraZeneca estadounidense.

Delgado dijo que no estaba al tanto de tal desvío, y agregó que un nuevo envío de Argentina debía llegar a México "muy pronto".

Un alto funcionario del gobierno argentino negó que se enviara material de vacunas a Estados Unidos.

“No hay ningún plan para enviarlos a otros lugares. Lo que sí pasó es que Estados Unidos no estaba exportando algunos bienes que el laboratorio mexicano necesitaba para terminar el proceso ”, dijo el funcionario, solicitando el anonimato para hablar libremente.

Los retrasos en las vacunas estadounidenses y europeas han empujado a México hacia acuerdos con Rusia y China.

China ofreció vacunas rápidamente, mientras que los países occidentales habían dado prioridad a sus propias poblaciones, dejando a las economías en desarrollo en la estacada, dijo Delgado.

Dijo que la situación de Estados Unidos era comprensible dada la escala de la pandemia allí, y agregó que la ayuda de China será recordada por mucho tiempo.

“México nunca olvidará a los países que nos ayudaron”, dijo.