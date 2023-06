Solicitudes de refugio en México aumentan 60%

Las solicitudes de refugio en México se dispararon en los últimos dos años, 60 por ciento y al momento es Haití el país que lidera los trámites de regularización en el país.

De acuerdo al reporte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), de enero a mayo de 2021 se contabilizaron 40 mil 692 trámites, contra 48 mil 626 de 2022 y 63 mil 462 en el mismo periodo, pero de 2023.

Además, el mes de mayo de este año registra la mayor cantidad de solicitudes ingresadas a la dependencia federal al contabilizar 13 mil 647. Por nacionalidades Haití encabeza la lista con 25 mil 802 trámites, un 40.6 por ciento del total en 2023, seguido de Honduras, Cuba, Venezuela, El Salvador, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia y Nicaragua entre los principales.

En tanto, en 2023 se han revisado 9 mil 363 solicitudes de refugio, un 14.7 por ciento del total ingresadas hasta mayo, de las que han resultado positivas 6 mil 324; principalmente de nacionalidades como Honduras, Venezuela y El Salvador.

Hay muchas solicitudes, ya que muchas personas lo hacen solo para tener el trámite y que se les pueda otorgar la Forma Múltiple y seguir avanzando hacia el norte en su camino rumbo a Estados Unidos

Eunice Rendón

Directora de Agenda Migrante

Al respecto, la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón destacó a La Razón que desde hace tiempo los migrantes prefieren ya quedarse en México que irse a Estados Unidos, sobre todo por las restricciones, por ello, es normal que en estos tiempos haya mayor cantidad de solicitudes de refugio, sin embargo, aclaró que muchas personas aprovechan el trámite para que les den una Forma Múltiple y seguir avanzando sin consecuencias.

Dijo que es necesario verificar quienes son los que siguen el procedimiento y tienen una segunda cita, además de la entrega, ya que “parece” que se utiliza para todo, menos para quedarse en el país, por ello, señaló que sin en México realmente se dieran positivas las solicitudes que se piden para quedarse en el país, alcanzaría con el presupuesto anual, pero como son demasiadas, se gasta el recurso y en muchas ocasiones puede ser en vano, ya que no siguen el trámite.

Eunice Rendón indicó que hay números inflados en refugio, por ello, mencionó que es necesario buscar otro tipo de mecanismos para los migrantes que no son refugiados y que solo buscar pasar, pues al no haber opciones, hacen la cita para que les den otro documento legal. “Las autoridades buscan desplazar a los migrantes a zonas de las periferias, ya que buscan que no se llene el centro de migrantes, por ello, ahora las solicitudes deben ser tramitadas desde Tláhuac”, agregó.

Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante en Baja California dijo que no todas las personas califican a quedarse en Estados Unidos por las restricciones que hay, por ello buscan quedarse en México, aunque aclaró que de igual manera no todos aplican.

“Abandonan sus países y dejan todo para buscar un mejor desarrollo en Estados Unidos, pero en México hay muchas dificultades, por ello, se requiere de una política que los ayude para regularizarse y apoyarles”, dijo.

Indicó que en el norte la gente sigue llegando y por ello es importante que haya alguna política que les ayude a estar protegidos en México.