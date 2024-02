SRE presiona en EU legalizar a 5 millones; Biden y Trump, a la frontera en campaña

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que hoy viajará a Estados Unidos para impulsar la regularización de cinco millones de mexicanos.

Ayer, desde México, hizo un llamado al país vecino a regularizar a los mexicanos que viven en ese país pues, dijo, es injusto que no se les reconozca la contribución de 324 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense, monto que, citó como ejemplo, representa el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.

La canciller adelantó que hoy viajará a Washington para continuar las reuniones con autoridades de alto nivel de esa nación en materia migratoria, con el fin de que se regularice a cinco millones de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

“Lo más injusto de todo es que no se les reconoce la contribución económica que hacen nuestros mexicanos en el exterior (…) contribuyen con 324 mil millones de dólares en impuestos al erario de Estados Unidos. Imagínense que el PIB de Colombia es de 314 mil millones. Eso quiere decir que cada mexicano en Estados Unidos paga 1.38 dólares, contra lo que paga un estadounidense, 0.69”, destacó.

Bárcena Ibarra resaltó que 37.3 millones de mexicanos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales 26.7 millones con segunda y tercera generación; 10.6 millones, nacidos en México, y 5.3 millones están indocumentados.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que la comunidad mexicana se concentra en dos estados de la Unión Americana: 36 por ciento se localiza en California y 22 por ciento en Texas.

“Entonces, los mexicanos estamos contribuyendo mucho más a, incluso, mantener el gobierno”, enfatizó, tras subrayar que siete de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son de origen mexicano.

“Cuando nos dicen que nos los van a mandar a todos de regreso, ¿pues quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos?”, subrayó.

La funcionaria federal recordó que los migrantes enviaron 63 mil 200 millones de dólares de remesas a México en el 2023, lo cual representa 18.5 por ciento de su ingreso, y 265 mil millones de dólares los connacionales los gastan en ese país.

“Entonces le dan vuelta a la economía en Estados Unidos y es invaluable porque son nuestros mexicanos, participan en sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio muchos de ellos”, expuso la canciller.

La titular de la SRE refirió que en este Gobierno se ha desarrollado una “estrategia de movilidad humana única”, ante la situación de que México es de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio.

Mientras tanto, el Presidente de la República aseguró que su Gobierno ha logrado que se respete a los mexicanos que por necesidad han tenido que emigrar y trabajar en Estados Unidos y en Canadá, a hacerlo de manera honrada.

“Pienso que hemos avanzado, no hay deportaciones masivas, no hay razias; sí hay, desde luego, siempre la preocupación porque hay millones de mexicanos que no han sido regularizados, a pesar de que llevan años viviendo y aportando al desarrollo de esa nación”, puntualizó López Obrador.

Biden y Trump llevan choques a la frontera

Con los cruces en torno a la estrategia migratoria como el foco de la lucha electoral, el presidente estadounidense, Joe Biden, y su oponente republicano, Donald Trump, visitarán la frontera el mismo día.

A una distancia de casi 400 kilómetros, ambos acudirán pasado mañana a la zona en un intento de elevar la presión acorde a sus visiones para frenar el flujo migratorio, remarcando que ésta es una prioridad, acto que criticaron los conservadores al sostener que Biden lo atiende de último minuto para atraer el voto.

Ello recuerda que el demócrata culpa a su antecesor del sistema fallido heredado, mientras que el magnate insiste en cerrar la frontera para garantizar la seguridad, pues atribuye el caos a su sucesor y a los indocumentados que saturan la región.

A días de adelantar que el Ejecutivo busca limitar aún más el asilo, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, detalló que el demócrata recorrerá Brownsville a más de un año de su última visita.

Ahí, según medios locales, se reunirá con agentes fronterizos para acompañarlos y conocer su opinión sobre el acuerdo bipartidista. Proceso en el que Biden

exhibió la inacción del Congreso al acusar a aliados de Trump de bloquear su plan luego de que ése se opusiera, evidenciando la división para reforzar esa estrategia y mantener a la baja el número de arrestos en los límites con México, tras un drástico descenso luego del peor récord de más de 300 mil irrupciones en diciembre pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Un funcionario del gobierno añadió que desde ahí insistirá en la necesidad de aportar más fondos para garantizar la labor y obtener tecnología que ayude a combatir la migración y el tráfico de fentanilo, según informes de Reuters.

En tanto, el republicano se presentará en Eagle Pass para reforzar su retórica antimigrante luego de derrotar en otras primarias a su rival Nikki Haley, un duro golpe al ser su estado natal.

Se dijo que quien apeló una multa millonaria por fraude en Nueva York insistirá en sus polémicas propuestas para detener a los irregulares, pues si regresa al poder cerrará la zona en la que intentó construir un muro y realizará la mayor deportación en la historia del país, acorde a los principios de su movimiento Make America First Again (MAGA).

Incluso, su equipo de campaña se adelantó a las críticas a Biden al sostener que acude al mismo tiempo que su rival copiando sus prioridades. La secretaria de prensa del empresario, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno está contra las cuerdas, mientras sondeos dan cuenta de una caída en el apoyo a esa gestión.

No obstante, también se prevén cuestionamientos de Trump a sus aliados conservadores por su negativa a endurecer acciones luego del peor mes en la historia de la migración.

Estafan a miles de migrantes en Estados Unidos con promesas de asilo

Con cantidades que van desde mil hasta 30 mil dólares, son defraudados miles de migrantes en Estados Unidos que, por desesperación, buscan acelerar o “garantizar” su trámite de solicitud de asilo, obtener la green card o cualquier otro movimiento legal en materia migratoria que deben hacer en ese país.

Marcelo Gondim, presidente y abogado en Gondim Law Corp, reveló lo anterior a La Razón, al señalar que al menos este despacho de litigantes ubicado en la Unión Americana tiene hasta cinco mil casos pendientes de resolución interpuestos por migrantes estafados con documentos o citas falsas, actos cometidos en su mayoría en el estado de Florida.

“Hay casos de personas que cobran una visa, por ejemplo una green card a través de la L2, como 30 mil dólares, y no son abogados; el abogado cobra 15 o 20 mil dólares; entonces, hay casos de cobro mayor. Y otros de casos de familia, por ejemplo, cobran menos; casos de asilo cobran como 500 mil dólares, para hacer (una solicitud de) un asilo, pero no es un asilo bien hecho, y después no va a conseguir sustentar este caso cuando va para la entrevista con el agente de Migración”, afirmó.

Gondim señaló que muchos casos de fraudes contra inmigrantes en EU se llevan a cabo por supuestos abogados.

“Desafortunadamente, mucha gente que no tiene condiciones de pagar un abogado paga a notarios para hacer su papeleo, pero tienen un conocimiento limitado de las cosas de inmigración. Muchos están con la buena intención de ayudar con el papeleo, pero no conocen la ley y los detalles, y pueden perjudicar a mucha gente.

“Otros son ya directamente defraudadores. Están engañando a las personas y toman el dinero, después desaparecen, no se encuentran más, y cuando (los afectados) meten el papel en Migración, no tienen su nombre como responsable del caso o que no es el abogado”, expuso el presidente de Gondim Law Corp.

Comentó que los principales engañadores de migrantes son personas de México, El Salvador, Honduras, China, Vietnam, Filipinas y de varias naciones de Sudamérica, como Brasil. “Un notario o abogado falso brasileño que habla portugués, tendrá víctimas que sean más que nada brasileños”, remarcó.

“Tenemos entre cuatro mil a cinco mil casos que están pendientes (de fraudes por resolver) actualmente en la oficina, pero pueden ser más de esos”, advirtió Marcelo Gondim.

El gobierno de Estados Unidos ha detectado sospechas de fraude cuando personas se hacen pasar por “consultores de inmigración” o “profesionales de la ley” y se ofrecen para tramitar el formulario de solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).

El TPS es un beneficio para algunos ciudadanos de determinados países y, por lo tanto, no todos califican. Los estafadores cobran una tarifa por descargar el formulario y además por llenarlo, sin importarles si el solicitante califica o no para el estatus de protección.

Otra trampa es el ofrecimiento de visa o estatus legal rápido si el cliente ha permanecido en Estados Unidos por más de 10 años. Existen supuestas oficinas de abogados, representantes legales, o “notarios públicos”, que garantizan legalizar a inmigrantes indocumentados a través de la visa de los 10 años.

La mayoría de las veces piden una suma de dinero muy grande por su servicio, entre siete mil y 25 mil dólares en promedio, según la complejidad del proceso. Algunos de los practicantes falsos del derecho de inmigración incluso elaboran un expediente que nunca llega a tener respuesta y se transforma en una larga espera, hasta que el cliente se cansa y da por perdido su dinero.

Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre fraudes y ofreció información sobre quiénes son los proveedores autorizados de servicios de inmigración.

Para evitar estafas comunes de trámites migratorios, la oficina estadounidense recomendó a los solicitantes informarse bien sobre éstos en los sitios web oficiales del gobierno estadounidense, por ejemplo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos o el Departamento de Estado.

Asimismo, guardar una copia de los documentos que entregue y de las cartas que reciba del gobierno de Estados Unidos; conservar los recibos que le dé la USCIS; consultar con un abogado de inmigración para que le ayude con sus trámites, así como solicitar la ayuda de representantes acreditados por el gobierno.

“Evite contratar notarios para resolver sus asuntos de inmigración. En Estados Unidos un notario solamente verifica que la firma de ciertos documentos sea legal, pero no son abogados ni están certificados para dar asesoría legal”, sugirió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.

Recientemente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Kofi Amankwaa, abogado de inmigración del Bronx que estafó a cientos de migrantes con miles de dólares por trámites fraudulentos que provocaron que muchos fueran deportados o se les negaran sus solicitudes de residencia.