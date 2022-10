SRE rechaza que EU expulsara a “miles”

Los migrantes de origen venezolano que están siendo expulsados por Estados Unidos y que deseen quedarse en el país son bienvenidos, manifestó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.

“Pues darles oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México. ¿Las opciones de México cuáles serían? Decirles en el puente: ‘no te admito’, imagínate el problema que tendríamos en el puente; y dos, repatriarlos tampoco, sólo aquellos que quieran. El que quiera quedarse en es este país, es bienvenido”, dijo.

Al inaugurar el VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, rechazó que las expulsiones de parte del gobierno de EU sean de miles de venezolanos, y sólo se reduce a unos cuantos cientos.

“Miles no, son cientos. En México tenemos 77 mil venezolanos residentes, no están varados, tienen su residencia aquí. Ayer (miércoles) regresaron 170, no son miles”, aclaró el Canciller .

Asimismo, rechazó que México vaya a cerrar sus fronteras a la migración, pero sí dejó en claro que no se permitirán las caravanas migrantes.

“Lo que no está de acuerdo el Gobierno de México es dejar que transite por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son, ¿por qué? Porque no las podemos proteger, en primer lugar, y segundo, porque las arriesgan”, dijo.

Por separado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que los migrantes de Venezuela requieren de información para entender cuál es la situación que atraviesan, así como opciones legales para su desarrollo.

Señaló que requieren asistencia humanitaria, documentación y albergue; por lo que se dijo dispuesta, a complementar la respuesta de las autoridades.