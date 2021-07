Sube 123% en un mes pruebas en la CDMX

En un mes, la cantidad de pruebas realizadas en la Ciudad de México para detectar Covid-19 se incrementó en 123 por ciento, al pasar de 36 mil 744 en la semana del 7 al 14 de junio, con un promedio de cuatro mil 593 al día, a 81 mil 954 test del 7 al 14 de julio, con un promedio diario de 10 mil 244, de acuerdo con registros del Gobierno capitalino.

Estos datos sólo reflejan información correspondiente a personas residentes de la ciudad, a partir de muestras tomadas en quioscos, unidades de salud, domicilio, e incluso a través de algunos servicios de salud privada.

Un fenómeno casi idéntico ocurrió con la tasa de positividad, que se elevó 122 por ciento en el último mes, al pasar de 9.9 por ciento a 22 por ciento en promedio semanal en el periodo referido.

Mientras que en la semana del 7 al 14 de junio, la tasa diaria más alta que se registró en 24 horas fue de 11 por ciento, correspondiente a los días del 12 al 15, un mes después este indicador alcanzó hasta 23 por ciento, correspondiente a los días 7 y 11 de julio.

Berenice “N”, de 31 años, quien se infectó en 2020, acudió la semana pasada a realizarse una prueba Covid al módulo ubicado en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero por motivos laborales.

“Tenemos que estar seguros de que nadie es positivo, para que no vaya a haber un brote y tengamos que suspender el trabajo; me la hice y, por fortuna, salí negativa”, explicó a La Razón, al dar a conocer que aunque la fila fue “un poco lenta (pero) en el tiempo prometido: en menos de media hora me fui de ahí con mi resultado negativo”.

“Ya lo viví; a mí nadie me lo cuenta. Me sentí de la patada y aparte era un temor de no saber qué me podía pasar, si iba a salir o iba a terminar en el hospital. Prefiero tener los cuidados y no exponerme a que me pase otra vez”, comentó.

RESIENTEN ALZA

Especialistas de los laboratorios Mediálisis y Salud Digna advirtieron que entre 70 y 110 por ciento se han incrementado las pruebas PCR, debido a la tercera ola de contagios que presenta México y a la aparición de nuevas cepas como Delta, además de que es un requisito para viajar al extranjero, José Octavio Alva, director de Operaciones del laboratorio Mediálisis, aseguró a La Razón que en los últimos 15 días de julio ahí se realizaron cinco mil 900 pruebas, lo que representa 70 por ciento de incremento comparado con la primera semana de dicho mes.

“En las últimas dos semanas hemos tenido días en donde la positividad ha subido hasta 26 por ciento, entonces estamos hablando que el incremento del contagio que hay en general ha aumentado hasta 13 veces respecto de lo que veníamos manejando en mayo”, detalló.

Juan Carlos Ordoñez, director general de los laboratorios Salud Digna, señaló lo anterior en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, donde destacó que a diario se realizan al menos 36 mil pruebas, con una positividad de 36.6 por ciento.

Expuso que el porcentaje de casos positivos en los últimos 30 días es mayor para personas de 20 a 39 años, son entre 50 y 60 puntos, mientras que el grupo de edad de 40 a 50 años bajó a 25 por ciento.