El sueño de México es seguir con la 4T, asegura Sheinbaum; garantiza que transformación llegará a Aguascalientes

“Los sueños se van a cumplir, y ese es el sueño del pueblo de México, seguir con la Cuarta Transformación”, fue el mensaje que destacó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la presidencia de México por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante militantes y simpatizantes del municipio de Jesús María, donde aseveró que es vital implementar en todo México gobiernos como los de la 4T, los cuales en comparación con el neoliberalismo tienen como prioridad a quienes menos tienen.

“Para que haya desarrollo, no puede haber millones de mexicanos que se queden atrás, para que haya bienestar, para que haya crecimiento económico tiene que disminuir la pobreza, las desigualdades. No puede haber un gobierno que se dedique de nuevo a mirar a los de arriba, hay que seguir mirando a los de abajo”, aseveró.

Al respecto, Sheinbaum Pardo destacó que en la continuidad de la Cuarta Transformación la garantía es seguir con lo que ya implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde programas sociales como la pensión para adultos mayores, hasta la construcción de obras de infraestructura históricas como es el caso del Tren Maya, pues puntualizó que solo de esta manera se podrá mejorar la vida de todos los mexicanos y mexicanas.

Sheinbaum enfatiza la prioridad de buenos salarios y oportunidades para los trabajadores. Foto: Especial

En este mismo sentido, la precandidata única a la presidencia de México, hizo énfasis en que para la transformación siempre será una prioridad que las trabajadoras y los trabajadores de México gocen de un buen salario, pues el desarrollo de una nación no solo depende del crecimiento económico, sino que también esto depende de que el pueblo goce de bienestar y prosperidad.

“Aquí se presume que hay inversiones, igual que en Guanajuato, pero los salarios son de los menores que hay en el país, para nosotros es distinto, nosotros lo que queremos es salario digno, trabajo digno para los mexicanos y para las mexicanas”, aseveró luego de garantizar que en la 4T se quiere que haya inversiones, pero con salarios dignos.

En este sentido, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que el segundo piso de la transformación además de fortalecer lo que ya hizo el presidente López Obrador, también se traduce en la creación de más y mejores oportunidades, lo cual podrá ser posible implementando proyectos como los hechos en la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno, tal es el caso del apoyo universal “Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”, que se otorga a todos los alumnos desde preescolar hasta secundaria de escuelas públicas, el cual disminuyó la deserción escolar en la capital del país.

Por esta razón, Sheinbaum Pardo concluyó que ‘’todos quieren que siga la transformación en México’’, por lo que hizo un llamado a que, en equipo se logre garantizar que la Cuarta Transformación llegue a Aguascalientes, un estado cuyo pueblo busca cambiar de modelo.

En el encuentro con la militancia de Aguascalientes, Alberto Anaya, presidente nacional del PT aseguró que Claudia Sheinbaum es la única persona que garantiza que la 4T continúe haciendo que las mexicanas y mexicanos gocen de una mejor vida con más oportunidades, con programas sociales y en especial, con obras históricas, por lo que hizo un llamado a que las estructuras de Morena, el PT y el PVEM para que trabajen en completa unidad.

Mensaje de Claudia Sheinbaum Video: Especial

“Estamos construyendo acuerdos porque queremos que nuestro movimiento cierre filas, para que en 2024 podamos tener la garantía de que la Cuarta Transformación va a seguir con la compañera Claudia Sheinbaum, la unidad es la garantía”, dijo.

Por su parte, Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, puntualizó que pese a que en Aguascalientes la derecha ha generado grandes daños para el estado, en la actualidad el anhelo del pueblo es que llegue la Transformación.

"No olvidaremos jamás, los agravios que en su momento hubo en contra de nuestros compañeros, esos agravios que significaron que no llegara Morena a Aguascalientes el año pasado, por ello hoy seguimos luchando, no vamos a olvidar nada de lo que la derecha en nuestro estado ha hecho, porque les salió contraproducente, porque hoy en Aguascalientes se respiran vientos de cambio’’, añadió.

Al evento también asistieron personalidades como Héctor Quiroz, dirigente estatal del PT, Genny López, dirigente estatal del PVEM y Julio León, delegado político de la doctora Claudia Sheinbaum en Aguascalientes.

AM