Sufre maltrato 32% de los adultos mayores

En México, un tercio de la población de adultos mayores sufre algún tipo de maltrato. Una investigación difundida por Liliana Giraldo, doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y maestra en Demografía por El Colegio de México, establece que la prevalencia de maltrato a personas mayores fue del 32.1 por ciento, y la violencia más frecuente es la psicológica, con 28.1 por ciento.

Casi el 58 por ciento de adultos mayores encuestados como parte del estudio informó haber sido víctima de un tipo de abuso; el 34 por ciento, de dos, y el 8 por ciento, de tres o más.

Como efecto de este fenómeno, Graciela Casas Torres, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a La Razón que sólo en el 2023, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió mil 613 quejas de violencia contra adultos mayores, lo que representa un incremento de casi 40 por ciento con respecto al año anterior.

“Esto sólo en la Ciudad de México, donde se tiene un poco más de la cultura de la denuncia; en otros estados es incalculable. En uno de cada dos casos, los familiares son los que cometen la violencia”, alertó la especialista.

Marissa Vivaldo, quien impartió el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, dijo que existen factores que potencian el riesgo de que las personas adultas mayores sufran maltrato, entre las que se incluyen, en primer orden: ser mujer, indígena o afromexicana, vivir en pobreza, ser migrante o desplazada, padecer alguna enfermedad o tener alguna discapacidad o condición mental.

En el marco del Día Nacional de las Personas Mayores o Día del Abuelo, el Hospital General de México Eduardo Liceaga lleva a cabo el programa “Cuidando tus pasos: Caminando hacia un envejecimiento libre de maltrato”, mediante el cual especialistas médicos brindan servicios integrales de salud y asesoría a las personas adultas mayores que son víctimas de maltrato por parte de su familia.

Doña Concepción dijo a La Razón que en ocasiones se permiten situaciones de los familiares porque se desconoce que se puede denunciar.

Comentó que una amiga le recomendó acudir a las asesorías porque desde hace meses se quedó sin Seguro Social, ya que su hija perdió el trabajo y era quien se lo otorgaba.

Explicó que su otro hijo, de 46 años, vive con ella y que ambos viven de la pensión que el gobierno le otorga a ella.

“Aquí escuché una plática y pues voy viendo que si me quitan mi dinero es violencia; que si me gritan o insultan, lo es. Creo que a muchas de mis conocidas les pasa esto, pero la verdad yo no denunciaría a mi hijo; si me ha hasta jaloneado, pero es la familia. Yo sólo le pido a Dios que él cambie esas cosas, y que pues nos tengan paciencia, ya somos lentos y tal vez tontos, pero tratamos de darles todo lo que podíamos”, señaló entre lágrimas la mujer de 76 años.

Para la ONU) la violencia contra personas mayores por lo general, “no se notifica suficientemente por miedo a sufrir alguna represalia”.