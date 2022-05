Suman 100 mil desaparecidos y el Congreso atora 26 iniciativas en la materia

México superó ayer la cifra de 100 mil personas que han sido reportadas como ausentes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con los datos estadísticos recabados e integrados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, desde el 15 de marzo de 1964 hasta el corte de esta edición ya sumaban 100 mil ocho personas reportadas como desaparecidas y no localizadas.

De éstas, 88 mil 612 son clasificadas como desaparecidas; es decir, que la razón detrás del desconocimiento de su paradero se relaciona con la comisión de algún delito; mientras que 11 mil 396 tienen estatus de no localizadas, es decir, no hay evidencia de que en su ausencia esté detrás una acción delictiva.

Por sexo, especifica que 74 mil 729 son hombres, lo que representa 74.7 por ciento del total; y 24 mil 763, mujeres, es decir, 24.7 por ciento, mientras que en 516 casos no se ha determinado esta condición. Respecto al grupo de edad, destaca que la población entre 20 y 29 años es la que concentra más reportes, pues suma 26 mil 573 expedientes.

A pesar de que el registro recaba información desde hace más de cinco décadas, se aprecia que la tendencia al alza de este fenómeno comenzó en el 2006, el primer año del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Desde el 1 de diciembre de ese año, día en el que asumió el cargo como Presidente de la República, hasta ayer, suman 83 mil 515 personas desaparecidas y no localizadas en el país, lo que indica que los últimos 16 años, de 58 que considera el registro, concentran el 83.5 por ciento de las desapariciones en todo el país.

Además, el registro también señala que nueve mil 914 personas han sido halladas sin vida desde entonces, y 135 mil 602, con vida. Sin embargo, el desglose y clasificación de las cifras oficiales no alcanza a dar cuenta de “la verdadera crisis por la que el país ya atraviesa” y que durante los últimos años ha tenido a familiares recorriendo el país en busca de sus seres queridos.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y quien lleva poco más de seis años intentando saber algo acerca de sus dos hijos, afirma que hay un subregistro, pues, así como existen familiares que han dejado todo por dar con sus desaparecidos, también hay quienes no presentaron una denuncia por miedo a las represalias de la delincuencia o la inefectividad de las autoridades.

“Lamentablemente, nada más es lo que ellos tienen, no hay más de las personas que están desaparecidas y que las familias, lamentablemente, no las han reportado por miedo, por la inseguridad o comodidad. Sabemos que son más de 100 mil los desaparecidos del país y ni 10 mil son buscados”, aseguró a La Razón.

A la tragedia de no saber qué fue de un familiar, afirma Cecilia, las madres, padres, hermanos y amigos se enfrentan diariamente con “la apatía, la burocracia, la insensibilidad, la impunidad” por parte de las autoridades.

“Siempre poniéndonos obstáculos, diciéndoles a las familias que no se arrimen a nosotras, porque las madres buscadoras nada más entorpecemos las investigaciones, cuando ellos no hacen indagatorias, no hacen búsquedas, que según es su trabajo y por el cual ganan mucho dinero, y somos las madres las que terminamos buscando”, reclamó la activista.

Por tal motivo, pidió a los y las fiscales, policías, jueces y juezas cumplir con las responsabilidades que el cargo que asumieron les demanda: “Hagan su trabajo, para que no exista la necesidad de que nosotras ‘entorpezcamos’ su labor. Si hicieran su trabajo, no habría desaparecidos”, dijo.

Gráfico

Congreso avala 1 iniciativa en la materia, pero atora 26

A pesar de que el país superó 100 mil desapariciones, en el Congreso de sólo se ha aprobado una de las 27 iniciativas que fueron presentadas en la presente legislatura, que hay en el Sistema de Información Legislativa para atacar el problema.

La única aprobada es la que permitió crear el Centro de Identificación Humana, que busca ser respuesta para avanzar en la identificación de los más de 52 mil cuerpos que siguen anónimos en los servicios médicos forenses, panteones y fosas del país, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el viernes.

Sin embargo, quedan pendientes las propuestas como la creación del Mecanismo de Protección para Familiares y Personas Involucradas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ante la ola de persecución que hay por grupos del crimen organizado.

También está en la ‘congeladora’ un planteamiento para tipificar el delito de reclutamiento forzado, como una modalidad de la desaparición de personas; además, impulsar la búsqueda inmediata por desaparición o no localización de una mujer, niña o adolescente, a través de la difusión de mensajes instantáneos y alertas denominadas “alerta de rescate de adulto coordinado”.

Además, falta integrar el protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, facultar a la Secretaría de Gobernación para ordenar la transmisión de alertas de desaparición, y establecer que la búsqueda de las personas desaparecidas no podrá concluir, por parte de las autoridades, hasta en tanto no exista certeza sobre la suerte o paradero de las mismas, entre otras iniciativas.

Al respecto, la diputada del PAN Annia Gómez —que tiene una iniciativa— explicó a La Razón que la única propuesta que fue aprobada se hizo para la foto, ya que es del Gobierno federal, además de que representa un avance mínimo para la importancia del tema; dijo que Morena todo el tiempo condiciona a los partidos para que avancen sus temas.

“En el país hay un estancamiento desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero tenemos a un Ejecutivo que defiende a los criminales; cómo no pensar en lo atrasado que vamos, pues se refleja en otros poderes, como el Legislativo, y por ello estamos atascados en el tema”, indicó la diputada.

La panista señaló que hay parálisis legislativa en éste y todos los temas de interés, ya que las grandes iniciativas del Gobierno fueron prioridad y dejaron atrás todos los temas, en este caso el de desaparición, que es muy importante por el contexto en el que vive el país.

“Ellos (de Morena) tienen prohibido legislar cualquier tema que no sea la agenda del Presidente, por ello hay parálisis en éste y otros temas”, recalcó al tiempo de mencionar que el tema se destapó por el caso de Debanhi y otras mujeres, pero a muchos diputados, dijo, no les interesa y esperan el análisis del siguiente periodo ordinario.