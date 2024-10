Arturo Ávila, diputado de Morena, señala que la Corte podría dar un 'golpe de estado técnico'

El diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila, señaló que con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña, se podría “dar un golpe de estado técnico, al atribuirse facultades meta constitucionales para revisar el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial”.

El legislador subrayó que la Suprema Corte está intentando subordinar a otro poder de la Unión, que, además de ser soberano, fue electo por el Pueblo de México.

“La propia ministra Lenia Batres habla de la posibilidad de un auténtico golpe de estado. Y es que resulta inaceptable, atribuirle facultades metaconstitucionales a una Suprema Corte, a fin de subordinar a otro poder de la Unión, más grave aún, a un poder de la Unión soberano que ha sido electo por el Pueblo de México”, indicó.

Arturo Ávila menciona, no obstante, que pese a la pretensión de la Corte de asumir atribuciones que constitucionalmente no le corresponden, cualquier acción del máximo tribunal no tendría efectos contra la reforma, ya que el Poder Legislativo cuenta con atribuciones únicas en materia constitucional.

La revisión que votaron algunos Ministros de la SCJN al proceso legislativo de la Reforma Constitucional no solamente es el primer paso a un golpe estado técnico, representa un desprecio al pueblo de México, un gran conflicto de interés y confirma el por qué la necesidad de la… pic.twitter.com/Jzut7SER5J — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) October 4, 2024

“Hay una inmunidad clarísima a cualquier acción de la Suprema Corte de Justicia, por el elemento de que el Poder Legislativo tiene atribuciones constitucionales únicas para legislar en materia constitucional, facultades que no tiene la Suprema Corte”, dijo.

Finalmente, el diputado federal señaló que los ministros que este jueves votaron a favor de discutir una revisión de la Corte al proceso legislativo de la reforma en cuestión, están cometiendo un error grave, y es una muestra clara de que existen intereses muy oscuros en el Poder Judicial que tratan de esconderse a toda costa.

FBPT