Desencuentro en la Cámara: suspenden sesión con Gatell

La reunión privada entre los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue suspendida antes de que los legisladores realizaran sus preguntas, entre acusaciones de la oposición de que no resistió las críticas por el manejo de la pandemia. Por ello, analizarán una comparecencia pública ante comisiones o el pleno.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro señaló que el subsecretario interrumpió su intervención acusando que estaba siendo grabado por la vicecoordinadora de la bancada, Elizabeth Pérez, lo cual sostuvo que era falso.

“No pude acabar, la intervención inicial era mía y se dio ahí una serie de desacuerdos por las críticas que se hacen al manejo de la pandemia. Y por decisión de la mayoría de Morena y sus aliados se suspendió sin ninguna cuestión de las que se planteaban esta reunión”, señaló.

“Se fue porque no resiste ninguna crítica a su PÉSIMO manejo de la pandemia del COVID-19”, manifestó el coordinador en redes.

El doctor Hugo López-Gatell no es únicamente responsable de los cientos de miles de muertes por la pandemia de COVID-19, además es de piel sensible e incapaz de aceptar la menor crítica Espinosa Cházaro.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la reunión sería de carácter privado y, por tanto, estaría prohibido grabarla.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez-Máynez acusó que la reunión con el funcionario tenía media hora detenida por el señalamiento a la vicecoordinadora del PRD.

“Dice López-Gatell que la pandemia es solo comparable con la influenza de hace un siglo. (Aunque por meses dijo que no sería de ese tamaño). Y que, por lo tanto, lo que es válido hoy no será mañana. (De esa manera nos anticipa que no asumirá ningún error en su gestión)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por separado, el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, explicó que el funcionario hizo una presentación de alrededor de 30 minutos y se suspendió cuando inició la sesión de preguntas y respuestas.

Estábamos en el proceso de preguntas y respuestas y ahí fue cuando se acordó suspender la comparecencia para reprogramarla posiblemente al pleno o posiblemente en comisiones Ignacio Mier

Por separado, el diputado del PAN, José Elías Lixa lamentó que hayan tenido una reunión inconclusa, aunque negó que haya existido un “manoteo” por parte de los grupos parlamentarios de oposición.

“Existió una suposición en que alguien pudiera estar grabando o no, y de allí francamente se descompuso el ambiente”, comentó al término de la reunión.

López-Gatell refirió a través de sus redes que “desafortunadamente la sesión se canceló porque se dieron condiciones distintas a las que la propia Jucopo estableció”, y que se mantiene atento para otra convocatoria.

