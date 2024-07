Taddei exige a diputados aclarar dudas sobre elección de jueces y magistrados para establecer gasto.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, pidió ante la Cámara de Diputados aclarar múltiples dudas que aún no se han resuelto sobre la elección que Morena y aliados buscan para renovar al Poder Judicial, y así estimar los costos del proceso que tocará a este órgano electoral conducir y que, tentativamente, rondaría el precio de una elección presidencial.

Al acudir al séptimo foro nacional que se organizó en San Lázaro, la consejera vertió más de una decena de interrogantes que ve pendientes por resolver para no sólo estimar los costos, sino para garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía y el de acceso a la justicia y asegurar que el proceso que le tocará organizar de aprobarse esta iniciativa sea totalmente transparente.

En la sesión recalcó que el INE no simpatiza con ningún partido, por lo que sostuvo que las dudas que persisten y pide aclarar no son de carácter político, sino operativo para que el órgano tenga claridad.

“El presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud… es el INE el responsable de llevar a cabo este proceso electoral y esta iniciativa es la primera ocasión que se implementaría en nuestro país, la responsabilidad es mayúscula, no podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar, el diseño de la boleta electoral, cuál va a ser, cuántos candidatos vienen en una boleta”, dijo.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, vertió más de una decena de interrogantes que ve pendientes por resolver para no sólo estimar los costos. Foto: Cuartoscuro.

Como uno de los primeros planteamientos a resolver está la definición del marco geofráfico, en el entendido que la representatividad de las autoridades judiciales se divide de una manera distinta a como está dividido el país y como actualmente elige a sus representantes y gobernantes

Otra de las inquietudes expuestas versa sobre la intención de que la elección de jueces, ministros y magistrados que quiere Morena sea a la par de las elecciones ordinarias, pues esto pone al INE en una “circunstancia distinta”, debido a que se tendrían que redefinir el tamaño de bodegas, diseño de una boleta, si habrá funcionarios electorales, entre otras dudas.

Guadalupe Taddei pide esclarecer si la reforma será gradual y si habrá campañas

También solicitó esclarecer si la reforma será gradual, si habrá campañas, cuánto durarán éstas; si se asignarán prerrogativas a los contendientes, cómo será el modelo de fiscalización, qué tipo de papel para la boleta se utilizará, si habrá cómputo el día de la jornada de votación,

“Es importante que sepan que el Instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo”, dijo.

En entrevista posterior a su participación en el foro, dijo que con todas estas dudas encima aún no es posible estimar el costo, pues además falta que se defina cuántos cargos estarán en juego.

Cuestionada sobre si el gasto se aproximaría a lo que implica una elección presidencial, respondió: “más o menos como una elección presidencial, dependiendo del número de puestos a a elegir”.

“El Instituto tiene la capacidad para organizar los procesos electivos porque así lo mandata la Constitución y la ley secundaria y esa es su especialidad, pero no puede partir de cero, tienen que tener una predefinición”, dijo y aseguró que habrá disponibilidad de diálogo por parte del INE.

JVR