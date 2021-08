“Temo saturarme otra vez con clases a distancia”

Daira Montaño, de 15 años de edad, entró este lunes a clases virtuales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)-Azcapotzalco, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y aunque está feliz, teme volver a las tareas interminables, estar horas sentada frente a la computadora y subir de peso nuevamente.

“Me fue bien, pero sentí feo porque me tocó en la tarde. Tengo miedo a que otra vez los maestros me dejen mucha tarea y otra vez que tenga que encerrarme o estar aplastada todo el día, porque en tercero de secundaria los maestros se hicieron patos y sólo nos saturaban de tareas para no darnos clases o explicarnos temas”, explicó.

Con permiso de su mamá, la joven detalló que en sus tres clases del día, inglés, química e historia, le dijeron que por la pandemia estarán en clases virtuales hasta que haya tres semanas consecutivas de semáforo verde para que puedan regresar de manera presencial.

Marco Palacios, quien entró al CCH-Vallejo, se encuentra motivado de regresar a la escuela, aunque su mayor preocupación también es que lo saturen de tareas, ya que en su primer día la maestra de inglés ya les dejó varios trabajos.

Teresa, su madre, adelantó que prevé activarlo por las tardes para que no vuelva al sedentarismo del año anterior: “lo voy a poner a jugar futbol o a correr, porque de verdad no quiero que otra vez se encierre todo el día en la casa y esté sentado”.

Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, dijo que problemas como obesidad, estrés y sedentarismo volverán a ser recurrentes en el regreso virtual a clases, por ello, recomendó a los padres de familia activar a los menores.

“Se deben tener actividades al aire libre con un riesgo menor, se deben incentivar para que no haya sedentarismo; aunque no es sencillo, porque los niños, cuando terminan de ver las clases se ponen a ver televisión o iIternet. Ahorita ya sabemos lo que están haciendo las prepas, pero sí es un hecho de que van a estar sentados otra vez muchas horas”, destacó.