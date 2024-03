Sin temor para denunciar a políticos que le hicieron daño a México: Álvarez Máynez a Añorve tras denuncia.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, Máynez, aseguró que no va a dejar de denunciar a los políticos que incurrieron en irregularidades, a pesar de las denuncias que haya en su contra.

Lo anterior, luego de que el senador del PRI, Manuel Añorve presentó una denuncia en su contra, por señalar en uno de sus spots que saqueó a Guerrero y entregó el estado al crimen organizado.

Entrevistado después de un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción dijo que les han denunciado los spots en Campeche y Nuevo León, pero aclaró que no han fructificado y por ende, espera que haya más en el transcurso de los días.

“Sí, seguramente van a venir más y los espero, pero que desmientan, ya que Armenta se enojó y ayer Antonio Echeverría también, pero Sheffield no puede desmentir las acusaciones”, destacó.

Álvarez Máynez mencionó que no hay temas personales, sino solo denunciar a los políticos que le han hecho daño al país, por ello, aseveró no tener temor de las denuncias.”Yo sé cómo opera esta guerra sucia, y sé a lo que me enfrento, por ello asumo los costos de luchar contra la vieja política".

Señaló que buscará investigar a todos los expresidentes y no solo centrar en uno solo la descarga de las responsabilidades.

Sobre Claudia Sheinbaum dijo que su mejor campaña será esconderse y aprovechar los programas sociales, ya que le cuesta mucho la crítica, pues todos los días se enoja y maltrata a parte de su equipo, por ello mencionó que en los debates es cuando podrán realmente confrontarla.

Más temprano, dio a conocer sus cinco puntos sobre infraestructura.

Incrementar el gasto en inversión, además que el 50 por ciento del gasto estaría en proyectos de desarrollo regional, un diez por ciento será incremento a la Conagua para infraestructura hídrica y educativa; 15 por ciento a programas de mantenimiento y rehabilitación.

El segundo punto es el combate a la corrupción a través de mecanismos de transparencia: “la única manera de modificar la cultura de la corrupción es cambiar la relación con el poder, ya que hay constructores favoritos en cada sexenio”, por ello dijo, que no deben existir compromisos con grupos empresariales favoritos.

El tercer punto es el programa nacional de vivienda social; el cuarto es alinearse una política de sustentabilidad; con un programa de infraestructura amigable con el medio ambiente. “Hoy tenemos una crisis hídrica que está afectando a miles de ciudadanos”.

El Quinto punto es igualar oportunidades, pero la única alternativa es la educación, ya que hay 217 mil escuelas que tiene más de 30 años; “esas escuelas no tienen computadoras, internet y con ello no podemos salir”.

“Este gobierno el abandono a las escuelas, ya que ha miles desconectadas, ya que 35 mil escuelas no tiene. Hay que modernizar el sistema educativo mexicano y es por ello que ningún político tiene a sus hijos en una escuela pública”, agregó.

Finalmente dijo que es necesario arreglar la seguridad con un canbio de estrategia.

JVR