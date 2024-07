TEPJF desecha 12 juicios de inconformidad del PRD

Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 12 juicios de inconformidad presentados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de los cómputos distritales en cinco estados y ratificó la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

En la sesión de ayer, los cinco magistrados avalaron el proyecto para declarar improcedentes las impugnaciones del sol azteca, al resultar infundados e inoperantes los agravios del partido, además de que no ofreció ni aportó pruebas.

“Las propuestas consideran que el partido político recurrente no combate las consideraciones de las salas regionales responsables por no haber estudiado las causales de nulidad invocadas, consistentes en que no cumplió con la carga argumentativa y probatoria mínima para que las responsables estuvieran en condiciones de analizar sus planteamientos”, señaló el secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior, Adán Gerónimo Navarrete.

Los proyectos de los recursos interpuestos por el PRD en contra de diversas sentencias emitidas en juicios de inconformidad de las salas regionales Guadalajara, Monterrey, Xalapa y Toluca, se determinó confirmar el cómputo en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en los distritos 01, 04, 13, 16, 19, 27 y 34 en el Estado de México, 03 en Aguascalientes, 04 en Tabasco, 02 y 03 en Nayarit, así como en el distrito 05 en Sinaloa.

“Los proyectos señalan que la autoridad fue exhaustiva al valorar los planteamientos y los elementos aportados para sustentar la incidencia de violencia”, expuso.