TEPJF ratifica la senaduría de Javier Corral: Echó 'abajo la patraña de prófugo de la justicia', señala

Luego de que el Tribunal Electoral ratificará las senadurías de Javier Corral, Ricardo Anaya y Lilly Téllez para el senado, el chihuahuense dijo en sus redes sociales:

“Hace unos momentos el @TEPJF_informa ha confirmado por unanimidad de votos mi elegibilidad como senador de la República por el principio de representación proporcional, echando abajo la patraña de “prófugo de la justicia” impulsada por el gobierno de @MaruCampos_G”

Asimismo, Corral señaló que además de ello con eso se “echa abajo los embustes de la prensa maruduartista, que tanto dinero público ha costado a los chihuahuenses”.

Agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido “por parte de tantas personas, tan disímbolas, de diversos sectores, ideologías y partidos. Gracias por su confianza, no la defraudaré, no me arredraré, mis convicciones permanecen”.

Concluyó diciendo que desde el Senado seguirá dando “la batalla” y trabajando con empeño y dedicación en las causas que he impulsado “desde cada trinchera en la que he estado y seguiré sirviendo con tesón al pueblo de México”.

El PAN impugnó la senaduría por Morena de Corral, al acusar que es prófugo de la justicia, ya que existe una orden de aprehensión en su contra librada por un juez a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que lo acusa de peculado.

