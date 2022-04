TEPJF reitera falta de Claudia Sheinbaum al promover Revocación de Mandato

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, violó la legislación en materia de Revocación de Mandato durante el desarrollo del proceso.

En sesión virtual, los magistrados electorales revisaron el recurso en el que se impugnaron las publicaciones de la mandataria capitalina en sus redes sociales, con lo que vulneró las reglas sobre la difusión y la promoción gubernamental en tiempo de veda, además de incumplir las medidas cautelares que ya se le habían impuesto.

El PRD recurrió a la Sala Regional Especializada para que resolviera sobre la propaganda que realizó Sheinbaum durante un periodo prohibido.

El magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del TEPJF, Rubén Lara León, detalló la infracción en la que incurrió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"El 16 de febrero, el INE emitió una determinación en donde estableció que la jefa de Gobierno no podía hacer manifestaciones relacionadas con este proceso, en el sentido de que los partidos y los actores políticos no debían involucrarse en el proceso netamente ciudadano, y dos días después de esta determinación, es decir, el 18 de febrero, a las 9:15 de la noche, la jefa de Gobierno pone un mensaje en el que dice: 'Buenas noches, les invito a participar en eso que me prohibieron hablar' (…). Es posible, sostenible, concluir que hay una invitación y un involucramiento a participar en este proceso en el que, insisto, ya se le había dicho que no podía tomar parte, entonces debe determinarse la responsabilidad correspondiente y en el caso de la propaganda gubernamental dar vista al órgano competente para que concluya lo que estime correspondiente de una eventual sanción".