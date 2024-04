TEPJF tira candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser diputado federal

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral (TEPJF) revocó la candidatura plurinominal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para una diputación federal por el Partido Acción Nacional.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis argumentó que García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, tiene vigente dos órdenes de aprehensión en su contra, lo que implica que tiene suspendidos sus derechos políticos conforme al artículo 38 de la Constitución, además de que está sustraído de la acción de la justicia, es decir, se encuentra prófugo.

“Se acredita el elemento normativo, porque existen, por lo menos, dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, sin que hayan prescrito las acciones penales”, mencionó el proyecto.

También mencionó que, en su caso, se actualiza la condición de naturaleza fáctica, ya que el candidato se ha sustraído de la justicia en Estados Unidos, donde radica, para evitar ser sujeto a proceso penal.

La magistrada Janine Otálora cuestionó que se haya filtrado su proyecto en medios de comunicación, pues dijo que además de haberse revelado datos sensibles de un proceso penal, se abrió una brecha para que recibiera presiones.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra del retiro de la candidatura al exmandatario de Tamaulipas, pues a su juicio no hay órdenes de aprehensión vigentes, ya que existe una suspensión obtenida por García Cabeza de Vaca y, por lo tanto, no se puede considerar sustraído de la acción penal, opinó.

“Si legalmente una persona está en libertad, existe un mandamiento judicial que determina que no puede ser detenido; la persona está en ejercicio de sus derechos político electorales, y la persona no ha violado las condiciones de la suspensión porque está dispuesto a continuar el procedimiento penal ante el juez competente, por lo tanto, no hay elementos en el expediente actualmente para afirmar que está prófugo de la justicia”, planteó.

En tanto que los magistrados electorales mantuvieron vigente la candidatura de Ricardo Anaya Cortés para el Senado bajo las siglas de Acción Nacional, porque no se demostró que esté bajo dichos supuestos de prófugo de la justicia y cuenta con órdenes de detención actuales.

