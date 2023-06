En tercer atentado en siete meses asesinan a exlíder de autodefensas

En un tercer atentado en su contra, fue asesinado ayer Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán, al ser emboscado por un grupo armado durante su traslado en un vehículo por la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), en Buenavista, municipio en el que nació y que forma parte de Tierra Caliente.

Minutos antes del mediodía, se reportó que hombres armados interceptaron la camioneta del exlíder comunitario, así como un segundo vehículo en el que viajaba su equipo de escoltas, tres de los cuales también fallecieron.

Tras el enfrentamiento a balazos, que duró casi una hora, los agresores prendieron fuego al vehículo blindado en el que iba el activista, y enseguida huyeron.

La versión fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la cual, indicó en un comunicado que poco antes de las 13:00 horas, personal de la sede en Apatzingán fue alertada de la agresión, por lo que se trasladó a la calle Hiquíngare esquina con Fray Diego de Basalenque, para llevar a cabo las diligencias.

De acuerdo con la versión recabada por la FGE, alrededor de las 12:00 horas Mora Chávez regresaba de su parcela y se dirigía hacia su casa a bordo de la camioneta Tahoe, en la que era acompañado por un escolta, y atrás circulaba una camioneta pick-up en la que viajaban otros elementos de seguridad, cuando fueron agredidos por un grupo de personas que, tras cerrarles el paso con dos camionetas, accionaron armas de fuego en su contra e incendiaron una de las unidades.

Gráfico

“En el lugar se ubicaron dos camionetas siniestradas, una de ellas, Chevrolet, Tahoe, en cuyas inmediaciones estaba una persona sin vida con quemaduras en la mayor parte del cuerpo; presumiéndose, por sus características, que corresponde a Hipólito ‘M’”, detalló.

A bordo de la segunda unidad —la pick up— “estaban los cuerpos de dos personas que portaban uniformes de la Guardia Civil del Estado; mientras que sobre la calle Hiquíngare se ubicó a una tercera persona uniformada; los tres presentaban heridas por disparo de arma de fuego”.

El exlíder de las autodefensas contaba con medidas de seguridad que le había otorgado los gobiernos de Michoacán y Federal, de acuerdo con el secretario de Gobierno del estado, Carlos Torres Piña.

Refirió a medios locales que el luchador social contaba con elementos de la Guardia Civil encargados de su seguridad, así como con una camioneta blindada a su disposición.

Refirió que, en diferentes reuniones, se le había ofrecido que pudiera cambiar su domicilio a Morelia para facilitar su cuidado, pero declinó la oferta y regresó a La Ruana para cuidar de sus huertas.

Gráfico

Tras el asesinato de las cuatro personas, una intensa movilización de fuerzas de seguridad federales y locales se dio en La Ruana, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC).

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado de personas detenidas por los hechos.

En entrevista con Milenio Tv, Lupe Mora, hermano del exlíder comunitario, atribuyó el ataque al grupo delictivo Los Viagras, considerado uno de los más sanguinarios de la región y quienes disputan el territorio con otras bandas delincuenciales por el control de la producción y el tráfico de metanfetaminas.

También denunció que, durante casi una hora que duró el ataque, las fuerzas de seguridad que normalmente patrullaban la zona se ausentaron.

El ataque contra el activista no había sido el primero. Había sobrevivido con anterioridad a dos atentados, uno cometido el 26 de noviembre del 2022 y otro apenas el 4 de marzo pasado. De hecho, dos presuntos sicarios de Los Viagras fueron identificados por Mora como sus atacantes en el segundo atentado.

La historia personal de la víctima fue siempre reconocida por su comunidad y por las propias autoridades, al ser un empresario productor de limones que luchó por defender a los pobladores de La Ruana, donde en el 2013 fundó los grupos civiles de autodefensas ante el embate de las organizaciones delictivas en esa zona y el desdén del gobierno.

En aquel año, se organizó con los pobladores para crear dichos grupos, luego de que la organización criminal Los Caballeros Templarios impusiera los días en los que se podían cosechar las tierras, afectando a los agricultores de la zona.

Fue un firme luchador social que logró expandir su movimiento, el cual cobró fuerza y se extendió a otros municipios de la llamada Tierra Caliente.

También tuvo una fugaz incursión política, cuando en diciembre del 2020 fue seleccionado como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura del estado, durante las elecciones del 2021.

Condenan el asesinato del líder comunitario

Políticos, activistas y personalidades de diferentes ámbitos condenaron el asesinato del líder comunitario Hipólito Mora y urgieron a esclarecer los hechos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el homicidio del activista y los elementos de la Guardia Civil que también resultaron afectados en el atentado.

“Lamentamos profundamente el cobarde homicidio de Hipólito Mora y elementos de la Guardia Civil. Lo decimos fuerte y claro: no habrá impunidad para quienes arrebatan la vida y se mueven en la ilegalidad. Llegaremos al fondo de lo sucedido y se hará justicia”, dijo.

El expresidente Felipe Calderón calificó como cobarde el crimen de quien, dijo, arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado. Además, recordó el último mensaje del activista y reclamó lo que llamó el abandono de las autoridades que han dejado a la población en manos de los criminales.

Gráfico

“Con profunda tristeza me entero del cobarde asesinato de Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado. Mis condolencias para su familia. Me uno a las exigencias de justicia de quienes le conocieron”, añadió.

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, describió el hecho como “un atroz asesinato” que “vuelve a sacudir al estado”. “Hipólito Mora fue acribillado y su cuerpo calcinado, en La Ruana”, explicó.

El perredista dijo que Tierra Caliente es una zona de guerra, como resultado de las políticas “erráticas” del Gobierno federal y el contubernio de las autoridades locales con los grupos delincuenciales.

También María Elena Morera, activista ciudadana en seguridad y justicia, expresó que el asesinato de Hipólito Mora se suma a la “tragedia” que vive el país. “Mis condolencias a su familia y amigos. Un luchador que no se dejó vencer”.

Hugo Eric Flores, presidente del PES, dijo que es “indignante” el asesinato de Hipólito Mora. “No puede ser que más de 15 minutos de tiroteo ningún policía se acercó al lugar del crimen. Nos deja un lugar imposible de llenar, su valentía, su sinceridad, el luchar por los suyos, es su legado. Lo vamos a extrañar”.

Asimismo, los hermanos LeBarón se sumaron a las muestras de solidaridad y repudio contra el asesinato.

Adrián LeBarón aseguró que cada vez es más común que en México haya escenarios de violencia y señaló que ver las imágenes de Hipólito Mora llenan su corazón de rabia, impotencia y frustración.

“Me hizo recordar la última vez que vi a mi hija y nietos. En este México bárbaro cada día es más normal ver la misma postal terrorista donde la vida se consume entre fuego y dolor”, dijo.

Indicó que las autoridades quieren acostumbrar a la gente a vivir con el consuelo de las condolencias y promesas de justicia, pero aclaró que no importa cuantas vidas se pierdan, cuantos carros incendien o destruyan, el resultado siempre es el mismo. Por su parte, Bryan LeBarón dijo: “Hoy lo asesinan (a Hipólito Mora), y el Estado es culpable por la omisión cruel de acción. El valor no merece morir”.

Coche bomba hiere a 7 de la GN en Celaya; 4 están graves



Ayer se dio a conocer que durante la noche del miércoles siete elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras la explosión de un coche bomba en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Cerca de las 22:45 horas se reportó una fuerte explosión en la calle Río Lerma, casi esquina con la carretera Celaya-Salvatierra, por lo que se solicitó una ambulancia para atender a los elementos de la GN.

Los uniformados habían llegado al lugar tras recibir el reporte de un vehículo abandonado que al parecer tenía cadáveres en su interior. Pero mientras hacían la inspección, la bomba que estaba dentro del auto explotó.

Sitio donde detonó el coche bomba. Foto: Cuartoscuro

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos para atender a los heridos.

Al respecto, este jueves el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que intervenga en las investigaciones por el ataque a los elementos de la Guardia Nacional la noche del miércoles en Celaya, de los cuales, dijo, cuatro se encuentran delicados de salud.

“Es un tema que hay que revisar bien, si fue un ataque directo a la Guardia Nacional o de qué se trató ese tema, que es delicado; yo esperaría que al ser agentes federales y por el uso de explosivos y ser un tema del fuero federal, que la Fiscalía General de la República atraiga este caso”, dijo.

Y agregó: “De todos modos haremos la investigación correspondiente y estoy seguro que daremos con los responsables, pero sí llama la atención este tema contra la Guardia, porque hemos tenido una jornada muy complicada con el tema de los policías en Celaya”, señaló.

Hallan sin vida a dirigente Verde en Copala

Jesús González Ríos, líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Copala, Guerrero, el miércoles fue secuestrado por hombres armados y ayer fue hallado muerto.

Su cadáver fue localizado en un ramal de un camino de terracería rumbo al balneario cerca de la Laguna de Chautengo, en la alcaldía de Florencio Villarreal.

Familiares de la víctima bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en demanda de su localización.

“Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga a un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dijo el líder del Verde Ecologista en un video difundido en redes sociales, el pasado 28 de junio.

Pobladores aseguraron que el aspirante a la candidatura por la alcaldía de ese municipio en las elecciones del 2024 fue interceptado por individuos armados cuando caminaba por la calle Leona Vicario, en el centro, y tras su plagio, su mamá, Valentina Ríos Carmona, amigos y vecinos cerraron la vía federal, en la región de la Costa Chica.

A través de un comunicado, el dirigente estatal del Partido Verde, Alejandro Carabias Icaza, condenó “el cobarde asesinato” de su compañero Jesús González Ríos, y exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo este caso para que no quede impune como muchos otros.

“La familia Verde que me toca encabezar en Guerrero, con indignación, exige que se haga justicia porque acabaron con la vida de un padre, un esposo, un hijo, un hombre ejemplar y muy querido por la gente”, se lee en el comunicado.

En tanto, el senador del PVEM con licencia, Manuel Velasco, al ser cuestionado sobre el atentado de Jesús González, condenó el hecho y externó su pésame a familiares y amigos.

Chiapas: Gobernador promete buscar “sin parar” a plagiados



El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dirigió ayer un corto mensaje a la ciudadanía respecto a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSyPC) que se encuentran secuestrados.

“Estamos muy unidos, todos, aquí está la base de operaciones mixtas, sus representantes, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina armada de México, las fiscalías, todas las policías, todos los integrantes estamos muy compactados” señaló el gobernador, mientras señalaba a los mandos policiacos y militares reunidos en una Mesa de Seguridad.

El mandatario pidió a los ciudadanos tener confianza en las autoridades. “No les vamos a fallar”, enfatizó y dijo que los delitos se persiguen, se investigan y se sancionan, por lo que “no habrá impunidad”.

Añadió: “En el caso de las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y fueron secuestrados, estamos trabajando, todos unidos y no vamos a parar hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad”.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continúa la investigación sobre el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas y advirtió a los involucrados en este ilícito que deben recapacitar.

“Tienen que liberar los que tienen secuestrados, son inocentes, así de claro, y nada de que es un asunto de la autoridad local. Es un asunto que tiene que ver con todos, con el Gobierno federal, con todos los mexicanos. Ojalá recapaciten, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente; además, no es el medio, no es la forma, no es el modo”, manifestó.

El primer mandatario recordó que se han difundido videos en los cuales se acusa a funcionarios públicos del estado de estar involucrados en actos de corrupción. Ante estas acusaciones, el Presidente subrayó que es necesario que los detenidos “sean liberados sin condiciones, ya que son personas inocentes y no tienen nada que ver con los funcionarios acusados”.

En el transcurso de ayer, familiares de los 16 funcionarios de la SSyPC de Chiapas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que cumplan con las demandas de los criminales y termine el secuestro, que al cierre de la edición rebasó las 48 horas.

Un bloqueo se mantuvo todo el día afuera de las instalaciones de la SSyPC, en Tuxtla Gutiérrez capital del estado, y otro tuvo lugar en la caseta de cobro de la carretera que va de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas.

Con pancartas, los familiares pidieron al gobernador Rutilio Escandón que sean destituidos los funcionarios señalados por los criminales, para que los trabajadores regresen pronto. En una de las pancartas se podía leer: “16 vidas valen más que tres empleos”.

En medio del caos vial que generaron ambos bloqueos, los familiares de las víctimas criticaron que las autoridades no les han proporcionado información sobre los avances en la búsqueda de sus parientes.

Refuerzan operativo

De acuerdo con reportes de medios locales, ayer se hizo muy evidente el reforzamiento del operativo orquestado con fuerzas federales y estatales en la búsqueda de los 16 trabajadores de la SSyPC.

A las labores de rastreo se sumaron dos aeronaves de las Fuerzas Armadas y tres helicópteros del Gobierno de Chiapas con policías estatales especializados en localización de personas.

Mientras las aeronaves sobrevolaban la zona en donde los empleados fueron privados de su libertad, equipos combinados de elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército realizaron desplazamientos por tierra hacia distintos puntos cercanos a donde las víctimas fueron interceptadas el pasado martes por la noche.