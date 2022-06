Tercera víctima de ataque en Urique, Chihuahua, era guía turístico; reportan cuatro desaparecidos

La tercera persona que fue asesinada en un templo de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua, junto a dos misioneros jesuitas, era un guía turístico.

De acuerdo con un desplegado del Gobierno del Estado, ayer por la mañana se reportó la privación de la libertad de dos hombres que fueron identificados como Paul Osvaldo B. y Armando B, así como de una mujer más y un menor de edad.

Luego de las primeras entrevistas, por la tarde se reportó que el guía de turistas Pedro Eliodoro P.G también fue privado de la libertad y llevado hasta un templo de esta comunidad , donde finalmente fue asesinado junto a Javier C. y Joaquín M., los misioneros, cuyos cuerpos siguen sin ser localizados, debido a que los criminales se los llevaron.

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Palma, hijo del guía, explicó que sujetos armados irrumpieron en el Hotel Misión Cerocahui de Hoteles Balderrama, donde turistas y su padre fueron secuestrados.

Tras los hechos, exigió a las autoridades ayudarle a localizar a su padre.

“En noticias nacionales no hacen ninguna mención del grupo de turistas ni de que mi padre, quien ha trabajado como guía de turistas desde hace más de 40 años con inmenso amor a la Sierra Tarahumara y a su gente… No se puede promover el turismo en un estado donde no se respeta la vida”, escribió.

En tanto, la gobernadora María Eugenia Campos lamentó el multihomicidio, pues aseguró que los hermanos jesuitas siempre “han realizado una labor humanitaria en nuestro estado”.

Aseguró que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias, por lo que se ha desplegado un fuerte operativo para asegurar la zona y proteger a los ciudadanos.

“Por último quiero hacer un llamado a toda la sociedad a las autoridades a los políticos de todos los niveles y órdenes de gobierno para trabajar y participar en la reconciliación y la construcción de la paz”, dijo.

