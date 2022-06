Maru Campos condena asesinatos de jesuitas; indagación avanza para dar con responsables, afirma

Tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, en el municipio de Urique, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, condenó enérgicamente los hechos y aseveró que avanza la indagación para dar con los responsables .

"Con profundo enojo, indignación y dolor, condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocahui, Urique", señaló la mandataria estatal en conferencia de prensa.

Afirmó que desde la tarde de ayer fueron activados operativos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de Cerocahui, donde los sacerdotes fueron asesinados dentro de una iglesia.

Personalmente me he mantenido al tanto de la investigación y el operativo de la zona. He estado en comunicación desde el día de ayer con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública, y con el secretario de Gobernación.