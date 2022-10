Termina Sheinbaum gira en alcaldías por rendición de cuentas

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó sus recorridos por las 16 alcaldías, para rendir cuentas de sus avances en el marco de su Cuarto Informe de actividades.

Ante habitantes de la alcaldía Azcapotzalco y con el lema: “Honestidad que da resultados”, reiteró los principios con los que gobierna; primero los pobres, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre , así como el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

La mandataria capitalina dijo que en Azcapotzalco han bajado los delitos de alto impacto en 40 por ciento , debido a que la estrategia en el combate a los ilícitos ha dado resultados.

Señaló que en su administración se busca que "la ciudad siga siendo de derechos, que nunca les quiten su esencia, por ello apoyamos la educación pública, salud, deporte, igualdad, medio ambiente, entre otros".

“Tenemos becas para todos los menores que estudian en la capital, pues antes solo se daba a niños talento, pero no consideraron que un menor que no tiene esa calificación es porque tal vez no desayunó o tiene problemas familiares. Que a los hombres se les permita tener su licencia cuando nace un hijo para que las mujeres también salgan a trabajar, pero somos las mujeres las que nos encargamos más de los niños"