Otra de Ticketmaster

Y fue a la empresa expendedora de boletos Ticketmaster a la que ayer la Profeco le dio un nuevo jalón de orejas. Otro más. Y es que resulta que esa firma, que ha estado envuelta en muchas polémicas, determinó que no reembolsará el costo del boleto cuando no se presente algún o algunos artistas a un festival de música. “Emitimos medida precautoria a Ticketmaster para que en 48 horas suspenda negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival”, señaló la dependencia del Gobierno federal. Y es que, declaró, dicha cláusula “podría ser violatoria de los artículos 1°, 7, 10 segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”. Y no sólo eso, también recordó a los consumidores que tienen derecho a recuperar costo del boleto, cargos por servicio y bonificación no menor al 20 por ciento por el monto pagado. Uf.