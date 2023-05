Título 8 expulsó de EU a casi tantos migrantes como el 42

A pesar de que se le dio mayor atención al Título 42, que expiró el jueves pasado, la política Título 8, que ahora queda vigente como único protocolo y que se ha aplicado sistemáticamente desde hace años, tiene el mismo potencial de expulsión y, de hecho, significó haber dejado fuera de Estados Unidos a casi la mitad de los casi cinco millones de migrantes que entraron de manera irregular por la frontera sur de ese país y que fueron expulsados entre marzo del 2020 y del 2023.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) permiten observar que, desde marzo del 2020, cuando se implementó el Título 42, y hasta marzo del 2023, fueron expulsados dos millones 521 mil 195 migrantes, mientras que en el mismo periodo fueron dos millones 419 mil 646 extranjeros expulsados bajo los términos del Título 8, sólo en la frontera con México.

La diferencia entre ambas modalidades es de solamente 101 mil 549 registros en los tres años de la implementación de la política de contención migratoria debida a la pandemia por Covid-19, a pesar de que organizaciones, gobiernos y políticos protestaron en reiteradas ocasiones por su existencia.

Pareciera que los regresan a México como castigo, pero en México cuánto tiempo van a estar. En Estados Unidos no cambian los requisitos y el Título 8 parece ser más severo, y en los albergues no se sabe si hay capacidad para tenerlos

Eunice Rendón

Directora de la iniciativa Agenda Migrante

La cifra total de expulsiones con ambos protocolos fue de cuatro millones 940 mil 841 personas indocumentadas.

“Realmente la situación restrictiva en Estados Unidos no cambia; el Título 8 ya existía y fue responsable de un alto porcentaje de expulsiones desde ese país, ya que está contemplado por la ley de ese país. Lo único que cambia es que ahora se deporta a todos por ese protocolo y hay castigos administrativos y penales”, explicó Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante.

La especialista apuntó que, incluso, las autoridades reforzaron el Título 8, al ser el único protocolo que queda, ya que no dejarán ingresar a la gente tan fácil a su territorio, y por ello impusieron sanciones penales e hicieron más difíciles los trámites, a pesar de que existe el método de la aplicación CBP One.

Las autoridades no quieren que estén en la calle y los detienen al menos tres días, con la consigna de que se regresen a sus países, pero vuelven (...) dijeron que van a recibir a mil, pero no sabemos a dónde

Isabel Turcios

Directora del albergue Casa Frontera Digna en Piedras Negras

Eunice Rendón advirtió que México no está preparado para recibir a 365 mil migrantes al año. El propio canciller Marcelo Ebrard, dijo, fue quien afirmó que el país podría recibir a mil personas diariamente, pero aún no hay un compromiso o acciones claras para asumir el reto de su atención.

“Pareciera que los regresan a México como castigo, pero en México cuánto tiempo van a estar. En Estados Unidos no cambian los requisitos y el Título 8 parece ser más severo, y en los albergues no se sabe si hay capacidad para tenerlos, pues muchos no tienen espacio, como en el caso de Tláhuac, en la Ciudad de México”, advirtió.

Mencionó que la situación en el norte del país tampoco es buena, debido a que en los albergues no hay suficiente espacio para atender a todos los migrantes que pueden regresar, debido a la falta de recursos.

. Gráfico: La Razón de México

La directora del albergue Casa Frontera Digna en Piedras Negras, Coahuila, Isabel Turcios, coincidió en que en el norte del país no están preparados ni tienen las condiciones, debido a que se encuentran rebasados en su capacidad y la gente ha seguido llegando durante las últimas semanas.

“Tenemos ahorita 260 albergados, pero los tenemos incómodos, en colchonetas o en el piso. Sólo tenemos capacidad para 150 y por ello te digo que ya estamos rebasados, pero hay muchos afuera que quieren un lugar”, agregó la activista.

Adelantó que sólo durante unos días más podrían dar unas 800 comidas para los que estén en las inmediaciones, pero aclaró que no siempre pueden, ya que no tienen suficientes recursos para ello y la gente que se encuentra en la entidad es recogida por las iglesias, pero sólo para poder dormir en la noche, pues en el día los mandan a la calle.

se han venido incrementando las deportaciones bajo el Título 8 desde hace ya varias semanas. Importante considerar también el gran flujo de personas migrantes por desplazamiento interno forzado, mayormente de Michoacán y Guerrero



Esmeralda Siu

Vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante en BC

“Las autoridades no quieren que estén en la calle y los detienen al menos tres días, con la consigna de que se regresen a sus países, pero vuelven a la calle a buscar cómo sobrellevar los días. Las autoridades dijeron que iban a recibir a mil, pero no sabemos a dónde, porque una cosa es lo que hacemos nosotros y, otra, que se aprovechen de nosotros”, indicó.

Acerca de la situación, Esmeralda Siu, vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante en Baja California, ratificó que el panorama en el norte del país es de albergues saturados, personas migrantes esperando acceder a CBP One y en espera de un número mayor de personas deportadas bajo el Título 8.

“Efectivamente se han venido incrementando las deportaciones bajo el Título 8 desde hace ya varias semanas. Importante considerar también el gran flujo de personas migrantes por desplazamiento interno forzado, mayormente de Michoacán y Guerrero”, alertó.

Señaló que hay agencias humanitarias, como la ONU y otras organizaciones, pero aclaró que el panorama es de duda, pues no se sabe cómo llegarán, cuándo y a qué sitios.