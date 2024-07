Trabajadores del PJF critican a ministra Lenia Batres; exigen que no desinforme a ciudadanía con tintes políticos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) exigieron a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que se abstenga de hacer comentarios que demeritan su función y de desinformar a la ciudadanía promoviendo los ideales políticos de Morena, que la designó en el cargo.

En una carta difundida este viernes, los empleados del PJF denunciaron a Batres de representar “intereses ajenos a la verdad, a la justicia”, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que, dijeron, es triste escucharla hablar de temas que realmente ignora, como la carrera judicial.

“Es evidente que a pesar de pertenecer el más alto tribunal de justicia del país, enfoca su energía y tiempo en desinformar a la ciudadanía, promoviendo los ideales políticos del partido que la designó como ministra.

“Consideramos que si usted aceptó y protestó el nombramiento de ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, debe trabajar y enfocarse en fortalecer la justicia en nuestro país, a través de resoluciones”, indicaron los trabajadores inconformes.

Agregaron que en sus comentarios no sabe lo que significa la carrera judicial, “al afirmar con seguridad algo que no le consta, que no ha vivido y ni se imagina lo que significa”.

Por ello, establecieron que “no la culpamos, sabemos que desconoce lo que es dedicarse verdaderamente a la justicia, los sacrificios que conlleva, la experiencia y la formación que caracteriza a cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

Subrayaron que la idea de las protestas de los trabajadores es que la ciudadanía los escuche y entienda que, a pesar de que Lenia Batres y Morena, “los integrantes del PJF estamos defendiendo nuestros derechos laborales, los cuales no solo se trata de cuestiones económicas y logros sindicales”.

Reiteraron, finalmente, que la reforma al Poder Judicial pretende limitar la carrera judicial hasta el pues de secretario de juzgado o tribunal, destruyendo el fin último que persiguen de lograr una formación integral, contar con experiencia y conocimiento suficiente para ser los impartidores de justicia que México necesita.

Titular del PJ Edoméx defiende carrera judicial frente a voto popular para jueces

En el marco del Día del Abogado, y respondiendo a las consideraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde los jueces tienen que ser electos por voto popular, Ricardo Sodi Cuéllar, titular del Poder Judicial del Estado de México, opinó que nada sustituye a la carrera judicial ante la elección de los jueces.

Así mismo, pidió no ver los retos como crisis, sino como oportunidades, “y levantar la voz para identificar las necesidades de los poderes judiciales locales”, en un encuentro con integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, así como de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado de México.

Son tiempos de oportunidades, hay que aprovecharlos y trabajar por un mejor modelo de justicia en nuestro país. Debemos refrendar nuestro compromiso profesional con fortaleza, prudencia y templanza. Actuemos en bien de los justiciables, sin abandonar nuestras convicciones Ricardo Sodi Cuéllar

El presidente del Tribunal Superior mexiquense subrayó la relevancia de una reforma judicial enfocada en el bienestar de las personas, a través de un fortalecimiento de la labor de los litigantes y garantizando el acceso pleno a la justicia.

También destacó que estos tiempos deben ser aprovechados para construir un modelo de justicia “más robusto y eficiente, con la entereza y fuerza que siempre han caracterizado a la institución judicial que encabeza”.

