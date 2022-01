Tráfico de migrantes en tráileres crece 125%; ONG alertan por cifra negra

De enero a diciembre del 2021 se registraron al menos 36 detenciones de camiones tipo tráiler que trasladaron migrantes desde la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos, mismos que representan 125 por ciento más que en 2020, cuando se contabilizaron sólo 16 operativos, de acuerdo a una revisión que La Razón realizó en cada año de reportes de autoridades federales, estatales y municipales.

Además en los operativos carreteros a lo largo del territorio nacional, también se detuvieron dos camionetas que transportaban a extranjeros irregulares y una caravana de al menos 40 autos que trasladaban a migrantes sin documentación legal.

En las revisiones se logró rescatar a cinco mil 543 personas de Cuba, Guatemala, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Las entidades con más casos de tráileres detenidos son Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

No hay en realidad una manera clara para dimensionarlo, ya que es una cifra oculta. Que los tráileres pasen sin ser detectados nos indica que hay un fenómeno de magnitud enorme

Ana Sainz, Directora de Sin Fronteras

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguran en su último informe, que de 2019 a 2021 se realizaron 502 rescates masivos que permitieron la localización y auxilio de 42 mil 692 personas extranjeras de diferentes nacionalidades. Además se puso a disposición a 872 presuntos polleros y 802 vehículos que usaron para su traslado.

Al respecto Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, aseguró que las detenciones en operativos son sólo las que se dan a conocer de manera oficial, pero en realidad hay cientos de tráileres que pasan a diario por la zona fronteriza entre Guatemala y Chiapas.

Además, la experta aseguró que después del accidente del pasado 9 de diciembre, en el que perdieron la vida 56 migrantes en Chiapa de Corzo, Chiapas, los camiones tipo tráiler siguen pasando sin ningún tipo de revisión.

“No hay en realidad una manera clara para dimensionarlo, ya que es una cifra oculta. Que los tráileres pasen sin ser detectados, nos indica que hay un fenómeno de magnitud enorme; una cosa que nos puede dar una idea, son las capturas que se hacen en Estados Unidos por la patrulla fronteriza, pues si hay un millón de migrantes capturados quiere decir que algo pasa en México”, advirtió.

La experta mencionó que es un fenómeno histórico que deja ganancias millonarias, aparte de que la cifra negra de pasos irregulares sin detección debe ser sumamente alta y no reportada, porque las pocas revisiones que se hacen no alcanzan para dimensionar el tamaño de la problemática.

“La solución es abatir la impunidad, pues este tipo de delitos se descubre hasta que pasa algo grave, aparte de conocer de quiénes son los camiones que pasan por las carreteras de México, e investigar toda la cadena hasta llegar con las cabezas”, añadió.

Por su parte, Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo a este diario que el flujo irregular en transportes tipo tráiler es enorme, con todo y retenes, Guardia Nacional o restricciones, además que los accidentes carreteros, muerte de migrantes y traslados irregulares ocurren todos los días, pero no se dan a conocer.

No es una cifra negra, sino una cifra no conocida, que son las que terminan intentando el cruce a EU. La tragedia en Chiapas es pequeña respecto a lo que pasa en todo el año, pero como ésa pasan muchas en el año

Tonatiuh Guillén, Extitular del INM

“No es una cifra negra, sino una cifra no conocida, que son las que terminan intentando el cruce a Estados Unidos, a eso se le suma que en este año la Organización Internacional para las Migraciones ha registrado mil muertes desde Centroamérica hasta Estados Unidos. La tragedia en Chiapas es pequeña respecto a lo que pasa en todo el año, pero como ésa pasan muchas en el año”, explicó.

El profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM dijo que las autoridades deben ser más efectivas con los operativos, pues si bien detienen a algunos, no son suficientes para dimensionar lo que pasa en el país, además que es urgente terminar con las redes de tráfico y modificar los procesos de refugio en el país, para que las personas no tengan la necesidad de estar viajando de esa manera.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU detallan que de enero a octubre del 2021 fueron detenidos un millón 680 mil 953 migrantes irregulares que intentaron cruzar a ese país.

Ante ello, los expertos consideran que la colusión es una parte importante en el transporte y llegada de los migrantes por territorio nacional, ya que las personas tuvieron forzosamente que llegar por tierra desde alguno de sus países de origen.

México repatria 15 cuerpos tras accidente en Chiapas

El Gobierno de México repatrió ayer los cuerpos de 15 guatemaltecos que fueron identificados de manera reciente, tras la volcadura de un tráiler en Chiapa de Corzo, Chiapas, el pasado 9 de diciembre, el cual dejó 56 muertos.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la Ciudad de Guatemala en un avión Casa C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, y entregados a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, destacó el comunicado conjunto de las dependencias del Gobierno federal.

Las autoridades forenses de la FGR, en coordinación con los gobiernos de Centroamérica informaron que ya lograron la identificación de 50 personas que murieron en el accidente: 37 son de Guatemala, 11 de República Dominicana, uno de El Salvador y otro más de Ecuador.

De éstos, 25 ya han sido trasladados a sus lugares de origen y cinco más fueron transportados en el transcurso del día. El INM cubrió todos los gastos generados por los servicios funerarios como parte del apoyo a los familiares de las personas que perdieron la vida.

“Estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por las autoridades mexicanas en el marco de las actividades del Grupo de Acción Inmediata (GAI) contra la red de traficantes de personas responsables de esta tragedia”, detalló.

El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En representación del subsecretario para América Latina y el Caribe, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas, y el director, Carlos Imanol Belausteguigoitia, hicieron entrega de los restos humanos a las autoridades guatemaltecas.

“El Gobierno de México y los países que integran el GAI refrendan su compromiso para continuar trabajando de manera conjunta en la atención a los afectados en este lamentable accidente, así como para unir esfuerzos a fin de desarticular la operación de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos del crimen organizado trasnacional”, aseveró la Cancillería.

Migrantes acusan extorsión de policías a nombre de Zetas

Alrededor de 100 migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos fueron interceptados por policías a bordo de una patrulla en Piedras Negras, Coahuila, quienes exigieron el pago de 500 dólares por persona, cuota obligatoria impuesta por el grupo delictivo de Los Zetas para seguir su camino.

De acuerdo a testimonios que obtuvo La Razón, alos migrantes, que salieron del albergue Parque Canoas en Monterrey, Nuevo León, a bordo de dos camiones, los oficiales les dijeron que el pago era obligatorio para seguir su camino, además que era más barato que trasladarse por su cuenta.

Blanca Gámez, de Honduras, iba a bordo de uno de los autobuses y narró a este diario la travesía que pasaron este miércoles, cuando intentaron llegar a la frontera de Coahuila.

“Fuimos hasta Piedras Negras y no nos dejaron pasar, nos regresaron al albergue. Se cruzó una patrulla en los camiones y nos pidió una comisión de dinero para Los Zetas, pero si no la teníamos nos dijeron que nos regresáramos. Éso nos dijo la policía, y nos devolvieron, porque si no teníamos el dinero no nos dejarían avanzar, porque según ellos es más barato de esa forma. Nos exigieron 500 dólares por cabeza”, explicó.

Indocumentados, el pasado 22 de diciembre, salen de CDMX hacia el norte del país. Foto: Cuartoscuro

A pesar de ello, los extranjeros se trazaron el objetivo de seguir intentando cruzar al vecino del norte, porque a pesar de que no tienen dinero Blanca consiguió 500 pesos para salir del estado, aunque cada día es más difícil desplazarse, porque los responsables del albergue les comentaron que tampoco cuentan con recursos para seguir rentando el transporte.

Juan Pineda, también hondureño y quien se trasladaba en los autobuses, explicó que la idea era irse todos en grupo para evitar cualquier riesgo, pero no esperaban que las autoridades no los dejarían seguir: “era un carrito de patrulla que no nos dejó pasar si no nos mochábamos con una cuota para Los Zetas. No dejaron bajar a nadie en el autobús y nos echaron para atrás”.

Los migrantes no lograron apuntar las placas o número de la patrulla porque era de noche y no se les permitió descender de la unidad.

A pesar de que a todos los integrantes de la caravana migrante que estuvo en la Ciudad de México ya les entregaron sus Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) en Monterrey, persisten con la idea de pasar a EU “sea como sea”, ya que buscan una mejor oportunidad de vida.

Samantha Rodas, de 30 años y de origen salvadoreño, tratará de cruzar para pedir asilo en estos días, aunque el proceso le lleve meses de espera y no haya espacio en albergues del norte.

“Sí, nos entregaron nuestras visas humanitarias en Monterrey, pero lo malo es que a todo el grupo que veníamos juntos en la caravana nos separaron a diferentes lugares; ahora me junté con otros más que no les hablaba para irnos juntos y buscar cruzar a EU o pedir asilo, lo que ocurra primero”, explicó.

Sin embargo, aseguró que tiene preocupación porque otros migrantes que se encuentran ya en la zona, le mencionaron que a todas las personas que intentan cruzar o pedir el beneficio, los regresan a esperar a México sin un tiempo definido: “yo quiero pasar como sea, aunque me dijo una amiga que está en la frontera que no lo haga, porque están regresando a todas las personas que lo piden, pero si no cruzo, no voy a tener resultados”.

Samantha es de la comunidad LGBTI y en caso de que no haya lugar para quedarse, buscará una organización especializada que le dé cobijo por el riesgo que implica su traslado.

Zulema Urbina, de Honduras, se sumó al grupo y viaja con su esposo y sobrino, sin embargo, aclaró que tiene miedo de que se acerquen polleros a ofrecerles cruzarlos bajo engaños: “tenemos la visa humanitaria y eso nos permite seguir, ya que acá nos ayudaron las autoridades con los buses, pero tenemos miedo de los polleros y sus engaños”.

De enero a noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó 34 mil 358 visas humanitarias a personas de Centroamérica y El Caribe, que representa 95.2 por ciento más que el mismo periodo, pero del año anterior; sin embargo, en comparación con 2019 -año sin pandemia- el aumento es de solo 2.05 por ciento.

Isabel Turcios, vocera del albergue Casa Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila, aseguró que no tiene conocimiento del arribo de migrantes al municipio, debido a que ella cuenta con el único en la localidad y no tiene espacio para recibir más.

“No tengo conocimiento, no me han avisado nada; ya aquí hay un montón de migrantes desde hace meses que están esperando un lugar, pero no hay nada. No tenemos capacidad de nada, por eso les damos comida a las afueras del refugio, aparte, somos el único albergue en el municipio, no sé dónde se vayan a quedar”, destacó a este diario.

La activista señaló que en caso de que lleguen extranjeros a la localidad, el único lugar para quedarse a dormir es en la calle, parques o casas abandonadas, a menos de que traigan dinero y renten un cuarto de hotel, pero aclaró que no hay manera de que puedan albergarse en algún sitio.