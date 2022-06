Tramo 5 del Tren Maya podría modificarse por cuidado de cuerpos de agua y cavernas: INAH

El tramo cinco del Tren Maya todavía será revisado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una vez que se resuelva el amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas, pues por el descubrimiento de vestigios de zonas arqueológicas, podrían modificar el trazo, reconoció el director del INAH, Diego Prieto Hernández.

“En este momento no hemos determinado ya lo estaremos considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra”, explicó Prieto al señalar que no se ha determinado aún porque deberán analizar los puntos de alerta para decidir si debe cambiarse el trazo, lo más probable es que sí será viable, consideró.

El director del INAH explicó que en la región donde se construye el Tren Maya efectivamente hay cenotes y cavernas, que deben ser preservadas y protegidas, por lo que no hay una decisión definitiva para otorgar los permisos de construcción.

LEER MÁS Gobierno federal abrió un banco de minerales para abastecer al Tren Maya, acusa ambientalista

“El tramo cinco representa en primer lugar una dificultad en el sentido de que el tramo se ha cambiado en tres ocasiones, el trazo; por diferentes motivos que a mí no me corresponde dilucidar, este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos, lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y de cuerpos cavernosos que debemos cuidar”, dijo Diego Prieto.

Insistió que la afectación a los cuerpos de agua de la península de Yucatán, se originó por la edificación de núcleos urbanos.

“Ya se ha documentado como distintas poblaciones, particularmente Playa del Carmen han afectado sensiblemente el acuífero maya y eso no tiene absolutamente nada que ver con el Tren Maya”, manifestó el directivo.

Agregó que han trabajado de la mano de las compañías encargadas del proyecto para resolver sobre los permisos.

“Hemos prospectado los distintos trazos que se nos han dado y estamos esperando que se reinicien las obras, no sé por qué digan que el INAH suspenda un tramo que de momento está en espera de que se resuelva situaciones de amparo”, explicó Diego Prieto.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó que haya campañas de desprestigio en contra de la obra.

Sin embargo, destacó que “los amparos nos están dando la razón”, al referirse a la impugnación promovida por el Fondo Nacional de turismo (Fonatur), contra el amparo otorgado a los ambientalistas.

El mandatario acusó que la campaña primero fue por el tema ambientalista de cuidado de la selva y ahora se toma la protección de las zonas arqueológicas como bandera.

lemm.