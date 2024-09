'Transformación de México es logro de todos los mexicanos', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transformación del país no es logro de una sola persona o dirigente, sino de todos los mexicanos, ya que la gente es el motor del cambio que se está viviendo en México.

Pese a ello, criticó a los opositores, pues dijo que “su dios” es el dinero y no pueden confiar en ellos para seguir con la transformación del país.

“Ellos no tienen llenadera, cada vez quieren más y su dios es el dinero, entonces, la transformación no se pudiera haber hecho. Si confiamos en los potentados y en la prensa vendida, en los intelectuales acomodaticios, si nos apoyamos con conservadores, no cambias nada”, aseveró.

Señaló que por años no se aumentó el salario, aunque los gobiernos los tienen engañados, pues pensaban que si ellos ganaban, “iba a gotear hacia abajo”, como si la riqueza fuera contagiosa.

Indicó que el modelo de su gestión probó que funciona, ya que se logró, a pesar de la pandemia, del dolor y la economía, reducir la pobreza y la desigualdad.

López Obrador mencionó que en su administración les ha ido bien a los de arriba, pues los banqueros han tenido ingresos récord, por eso, agradeció el apoyo de la gente, ya que se sentaron las bases de la transformación.

Mencionó que Claudia Sheinbaum en poco tiempo va a ser la mejor presidenta de México, por eso le llena de orgullo entregarle la banda presidencial.

“El relevo queda en manos de una mujer con convicciones, principios y buen corazón, lo que es más importante, como lo es el amor al prójimo. Lo más importante es la honestidad , pues quienes piensan que llegan a un cargo para robar, no sirven para nada”, explicó.

Sostuvo que el mayor problema que tenía el país, hasta antes de su llegada era la corrupción y no la falta de presupuesto, pues es cuestión de que se administre bien; además, indicó que se había dicho que el dinero era del gobierno, cuando en los hechos es falso, pues es de la gente.

“Por ello hemos podido salir adelante, entregar apoyos, apoyos del Bienestar y grandes obras; ya que el Tren Maya significa 500 mil millones de pesos, pero recae en 600 mil empleos”, agregó.

Señaló que en la actualidad hay recursos, porque la Hacienda Pública está sana y hay dinero para la gente.

Andrés Manuel López Obrador mencionó que los opositores querían quitar los programas sociales, por ello, la gente votó en contra de ellos y ahora, son derechos que se van a elevar a rango constitucional, “y lo firmo con sangre”.

Además, comentó que Claudia Sheinbaum, también seguirá brindando apoyo social a los mexicanos.

FBPT