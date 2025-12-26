Marcha por Ayotzinapa en CDMX HOY 26 de diciembre: Ruta, horario y calles cerradas

El día 26 de cada mes, colectivos salen a las calles para protestar y exigir respuestas por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida, precisamente, un 26 de septiembre pero de 2014.

A pesar de las fiestas navideñas, este 26 de diciembre no es la excepción, y colectivos en favor de la justicia y la verdad por el caso Ayotzinapa salen nuevamente a las calles de la Ciudad de México para protestar una vez más.

Monumento por los desparecidos de Ayotzinapa, en Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

En esta ocasión, la marcha ocurrirá en el norte de la Ciudad, y no en el Centro como se lleva a cabo regularmente. Estos son los detalles, ruta, hora y mapa, de la última marcha por Ayotzinapa del 2025.

¿A qué hora y por dónde pasará la Marcha por Ayotzinapa en CDMX HOY?

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó, a través de su informe diario, sobre la marcha que ocurrirá hoy, viernes 26 de diciembre, en la capital.

Así, detalló que la marcha está organizada por el colectivo Madres y Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”. En total, se prevé una afluencia de 300 personas.

La marcha partirá desde la Glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad, por lo que se prevé que los manifestantes avancen, principalmente, por la Calzada de Guadalupe o Calzada de los Misterios.

Asimismo, la SSC-CDMX advirtió la posibilidad de que arriben camiones a las calles aledañas para transportar a los manifestantes, lo que afectaría el tráfico en los alrededores.

¿Qué ha pasado con el caso Ayotzinapa?

Al corte de noviembre de 2025, se han informado más de 10 capturas nuevas, derivadas de análisis exhaustivos de comunicaciones del 26 y el 27 de septiembre de 2014. Algunas de estas están relacionadas con casas mortuorias en Iguala.

Las detenciones fueron presentadas a los padres por Mauricio Pazarán, nuevo fiscal del caso, designado tras la renuncia de Rosendo Gómez.

Se evalúa el retorno de exmiembros del GIEI y la participación de expertos internacionales de la ONU, con anuencia de los padres. Hay nuevos sitios de búsqueda identificados, pero persisten pendientes como la extradición de Tomás Cerón y la absolución de José Luis Abarca en junio de 2025.

