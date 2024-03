Tren de la 4T llega a Jalisco: Delgadillo

“Ya viene un tren, pero es un tren en donde todas y todos tienen un lugar, es el tren de la transformación”, afirmó Claudia Delgadillo en su arranque de campaña desde la colonia Ferrocarril, en Guadalajara, Jalisco.

La candidata de la coalición Morena, PVEM y PT, dijo que eligió esa colonia para el inicio de su campaña porque es muestra del abandono de “los malos gobiernos naranjas”.

“Los gobiernos de Movimiento Ciudadano se olvidaron de la gente en esta colonia, como también lo hicieron de miles de mujeres, hombres, niños, niñas a lo largo y ancho de este bonito estado de Jalisco, porque ellos, desde la comunidad con sus oficinas y muy a gusto y muy cómodos donde no reciben, no atienden y no les importa nuestra gente y tantos lugares que tampoco visitan” explicó.

Acusó que el actual gobierno sólo busca “llenarse sus bolsillos todo el tiempo. En Jalisco nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, ya basta de los gobiernos naranjas de MC que nos roban, nos engañan y traicionan a su pueblo. Por eso no merecen otra oportunidad en esta elección, tenemos que sacar a los gobiernos naranjas, porque son unos corruptos y se van a ir”.