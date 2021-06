Tribunal ordena a Gobierno garantizar abasto de medicamentos para niños con cáncer

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó al Gobierno federal garantizar el abasto de medicamentos para los niños con cáncer, sin importar si son costosos ni que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud.

De esta manera, los magistrados del Tribunal Colegiado ratificaron en sus términos el amparo otorgado por Andrés Martínez, quien en función de juez del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, otorgó la protección de la justicia a la pequeña Natalia "N", quien padece cáncer.

"El Estado tiene la obligación de proveer los insumos y medicamentos necesarios esenciales para la salud, no importa si son costosos ni que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud", estableció el Tribunal Colegiado.

La Secretaría de Salud había impugnado el amparo concedido a la niña Natalia, sin embargo los magistrados rechazaron la queja, por lo cual se le ordena que implemente políticas públicas que consideren necesarias para la adquisición y distribución en el país de siete medicamentos contra el cáncer.

En la demanda de garantías se reclamó que el gobierno ha sido omiso en garantizar "el abasto firme, continuo y suficiente a nivel nacional de los medicamentos denominados metotrexato, vincristina, 6 mercaptopurina, imatinib, ciclofosfamida, ifosfamida, asparginasa y/o cualquier otro que por prescripción médica sea indispensable para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda que padece la menor quejosa".

El secretario en funciones de juez, Armando Martínez se volvió viral en redes sociales al dictar su sentencia en la revisión del amparo interpuesta por la familia de Natalia, luego de hacerlo con un lenguaje de lectura fácil para la menor.

"Te quiero platicar que dicté una sentencia, que no es otra cosa que una solución al problema que me contaste, para que el Estado mexicano, a través de las autoridades competentes, respete tu derecho a la salud y traiga al país los medicamentos que necesitas para que puedas continuar con tu tratamiento y que a tus papás no les sea difícil conseguirlos.

"Por último, quiero que sepas que estaré pendiente de que se cumpla lo ordenado en la sentencia para garantizar la protección a tus derechos, pues sé lo importante que es para ti y tus papás que tu salud mejore. Ten por seguro que haré todo lo posible para que ello suceda", señaló el impartidor de justicia.