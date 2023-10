Desde la trinchera que nos toque, local o federal, no renunciaré a NL: Samuel García

El gobernador de Nuevo León aseguró que no va a renunciar a trabajar por la entidad desde la trinchera local o federal, por lo que dejó entrever su aspiración presidencial rumbo a 2024.

Durante su Segundo Informe de actividades dijo: “Si a Nuevo León le va bien a México también; pero si a México le va bien, a Nuevo León le va mucho mejor, y por eso desde la trinchera que nos toque, local o federal, nunca voy a renunciar a Nuevo León, y por eso decimos, que ¡Arriba el Nuevo Nuevo León!”, indicó.

Dijo que el PRIAN (la oposición) se va a quedar con las ganas, ya que en el estado se topan con el nuevo Nuevo León, por ello, van a seguir trabajando los siguientes años por su bienestar.

“Lo más importante para mí es Nuevo León, no vamos a permitir que regrese la vieja política. No vamos a permitir que regresen quienes ya tuvieron la oportunidad y no hicieron más que robar y quedarnos. No vamos a permitir que nadie estropee lo que hemos construido, menos darles el tesoro porque Nuevo León está en su mejor momento”, indicó.

Mencionó que no se le dejará el gobierno “a cualquier manzana podrida” que intente llegar a la administración, pues el estado vive su mejor momento con inversiones, movilidad, oportunidades y bienestar de la gente.

