Así fueron los últimos momentos de Ismael 'El Mayo' Zambada en México; captaron el despegue del avión | VIDEO

A través de las redes sociales, circula un vídeo en el que se puede observar el momento en el que Ismael "El Mayo" Zambada está por última vez en territorio mexicano.

Fue el pasado 25 de julio cuando en medios de comunicación tanto mexicanos como internacionales, círculo que el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, junto con Joaquín Guzmán López habían sido trasladados hacia El Paso, Texas, en Estados Unidos.

En el reciente video que circula, se puede observar cómo el avión en el que "El Mayo" Zambada despegó de una pista de Sinaloa; el sitio se ve solitario, según medios se encuentra al norte de Culiacán, en la zona de La Palma, Navolato.

En una carta que escribió "El Mayo" señaló el último sitio donde estuvo en México, precisó que el pasado 25 de julio fue al rancho y el centro de eventos que se llama Huertos del Pedregal, en Culiacán.

Detalló que cuando se puso de en la habitación, le tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta… Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado.

Dicho avión que circula en video, coincide con lo que ha compartido la Fiscalía, la aeronave es un bimotor Beechcraft King Air 350, previamente, habían sido compartidos otros videos del supuesto traslado de "El Mayo" Zambada, sin embargo, el más reciente que circuló al momento de la publicación de esta nota, sí concuerda con lo que han compartido las autoridades y el capo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el inmueble donde ocurrieron los sucesos sobre el traslado de "El Mayo" ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Presuntos videos que circulan de la avioneta que transportaba a Mayo Zambada "El Mayo" y Joaquín Guzmán López "El Güero Moreno", y la camioneta utilizada en el secuestro de El Mayo. pic.twitter.com/riYmdkQWSL — crux1469 (@crux1469) August 23, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT