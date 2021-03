Ungüento, churro, gomita o panqué, el contacto de diputados con la marihuana

Desde el uso medicinal, en panqué o gomitas, diversos diputados confesaron a La Razón que han consumido marihuana en esas presentaciones o de rebote en un concierto de rock; otros de plano reconocen que le “han jalado las patas al Diablo” por gusto y otros, como dice el comediante Franco Escamilla, “por la anécdota”.

Quien la probó de “rebote” fue Miguel Riggs Baeza. El panista aclaró que nunca en su vida ha consumido una sola droga, pero acudió a un concierto de Metallica en Texas, “y ahí pasaba, aunque no consumes sales con los ‘monchis’, pero directamente jamás, y estoy abiertamente contra el consumo con fines lúdicos. El país debería estar trabajando en la ruta de que el mexicano esté alejado de cualquier tipo de vicios”.

Algo parecido le ocurrió al morenista Ricardo Delsol Estrada, también en Estados Unidos, cuando estudiaba la prepa en Valdosta Georgia. El legislador dijo que él jamás la consumió… directamente, pues “un buen número de estudiantes la fumaban, y aunque no la fumara yo, acababa peor que ellos jajaja”.

La diputada Lorena Villavicencio, de Morena, dijo que la probó en gomitas; “me regalaron unas gomitas de CBD para relajarme, me comí varias y dormí más de 24 horas, me nockeó, y fumada hace algunos años la probé y no paré de reír”.

Pero no sólo ella se ha dado “las tres”. Quien reconoce que sí le “atizó” fue el correligionario de Villavicencio Javier Hidalgo.

“Consumí varias veces en la universidad, en algunos viajes a Oaxaca, en algunas fiestas, es una droga que te relaja y la dejé porque te volvía muy pasivo; pero mi verdadera adicción fue la nicotina, fumaba 30 cigarros diarios y decidí dejar por completo los cigarros de todo tipo. Estoy hablando de hace 35 años, y a partir de esto siempre he estado en contra de las adicciones; no del consumo, sino de las adicciones”, reveló el morenista.

Quienes tuvieron un acercamiento, pero sin experiencia “elevada” fueron la perredista Frida Esparza y la morenista María del Pilar Villarauz.

La perredista la probó cerca del Senado.

Te confieso que la probé. Iba pasando por el Senado y unos compañeros muy amablemente me regalaron uno, no me pareció nada del otro mundo, a lo mejor fue porque fumé poco, dijo Esparza.

Tampoco le hizo efecto a María del Pilar Villarauz; ella la probó en un pan: “Era un pan hecho con mariguana, pero al ser sólo una rebanada no tuve ningún efecto”.

Calidad moral y dolores musculares

En diciembre pasado, el diputado de Morena Sergio Pérez sembró una planta de marihuana en el jardín de la explanada principal del recinto de San Lázaro.

Entonces señaló que no era para “fomentar su consumo, sino para representar su aprobación”.

Cuenta que tras el fallecimiento de su padre, quien padeció cáncer de estómago, se acercó al cannabis, motivo que lo llevó a fortalecer su lucha para lograr la regulación.

“Con el cuidado de mi papá me acerqué al cannabis como un suplemento medicinal, me di cuenta que tenemos que desestigmatizarlo, y por supuesto lo he utilizado, he probado las gotas del CBD, me han regalado pomadas, y también la fumé, ¿con qué calidad moral vas a hablar de un tema si no sabes de lo que estás hablando?, la he probado de forma reciente como experiencia para entender más y mejor este tema”, declaró a La Razón.

La experiencia con la marihuana entre los diputados de San Lázaro no sólo ha sido para darse el gusto, ya que algunos legisladores le han encontrado sus propiedades medicinales, como el diputado del PAN Jorge Arturo Espadas.

El tribuno blanquiazul explicó que usa la marihuana para dolores musculares: “Principalmente para golpes, jugué americano más de 30 años y ahora puro tochito bandera pero de repente también te pegas”.

La diputada Adriana Lozano, de Morena, reconoció que sí ha utilizado los derivados del cannabis, “en cremas medicinales para mí y para mi madre y da una sensación de alivio”, mientras que el diputado guinda Feliciano Flores utilizó el viejo remedio para las reumas:

En dos ocasiones la usé en alcohol, puesto en una pierna por dolor a causa de golpes y sí me funcionó en adormecer el lugar y evitar el dolor.

Y los coordinadores…

Los líderes parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, y del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles Victorero, revelaron que nunca han consumido la marihuana de manera lúdica.

“Ni cigarro fumo”, dijo Juárez Cisneros, mientras que el pesista sostuvo que “aunque much@s le hacen una publicidad benévola, yo considero todo lo contrario, he visto los efectos destructivos de familias completas por el abuso de esta droga”.

De los cuatro, la única que ha utilizado el cannabis para efectos medicinales es Juárez Piña: “La he utilizado en pomada y ungüento”.

En lo que sí coinciden, es en llevar a buen puerto la iniciativa cuya discusión está más que caliente en San Lázaro.

“Nuestro parlamento abierto arrojó muchas aportaciones posibles para enriquecer su regulación”, agregó Romero Hicks.

“Está claro que la política prohibicionista asumida por el Estado ha sido contraproducente y que regular el consumo ayudaría a enfrentar el problema de salud pública en que se han convertido las adicciones”, consideró la perredista.

Se prevé que este miércoles la iniciativa sobre el uso lúdico de la mariguana sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.

