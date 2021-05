"No soy la única que pasa por este dolor": madre de dos hijos desaparecidos

Leticia Chávez es una de las madres que este 10 de mayo se manifestó para buscar a sus hijos Raúl y Cristian, quienes fueron secuestrados el 4 de mayo desde 2019.

Pese a que la familia pagó un rescate, no han vuelto a verlos.

"Siento un un poquito más de fortaleza porque me doy cuenta que no soy la única persona que sufre este gran dolor de no saber dónde están nuestros hijos", dijo Leticia, mientras comenzaban a brotar las lágrimas.

Leticia ha tenido que emprender una búsqueda independiente, ya que pese a que hay cuatro detenidos por el secuestro, no han podido localizar a sus hijos de 16 y 19 años.

A través del colectivo Uniendo Esperanza intentaron buscar en el canal de Chimalhuacán, donde uno de los detenidos refirió que estaban sus hijos. Sin embargo, sin las lanchas ni el equipo necesario, una exploración a profundidad ha sido imposible.

Por su parte, Diana busca a su sobrino Diego Maximiliano Rosas, quien desapareció cuando tenía 16 años, el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec, Estado de México.

"Me duele mucho verlas a todas que están buscando a sus hijos y más en este día que es 10 de mayo. Pero a la vez me da fuerza, porque todas están llenas de esperanza por poder volver a ver a sus hijos", expresó mientras sostenía un cartel con la foto de Diego, que este 2021 cumpliría 22 años.

Desde hace seis años, su familia viene cada 10 de mayo a la Marcha de la Dignidad Nacional, donde decenas de colectivos se unen para exigir justicia por las desapariciones forzadas en México.

Diana señaló que no han sido atendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como se comprometió al inicio del gobierno. Antes de la pandemia, recordó, sólo tuvieron tres reuniones en Palacio Nacional con familiares de desaparecidos.

Mientras Diana relata el caso de Diego, al fondo las decenas de colectivos de búsqueda se turnan para tomar el micrófono para denunciar negligencia y abandono de las autoridades.