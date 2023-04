Unid@s se consolida como coalición de oposición para “derrocar impunidad en 2024”; presenta 13 presidenciables

Organizaciones de la sociedad civil, actores, políticos, exgobernadores, legisladores y exdirigentes patronales se unieron para consolidar un grupo opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 bajo el nombre de “Unid@s”, la cual, afirmaron, "derrocará la impunidad en 2024" .

Diego Valadés Ríos, Mari Clair Acosta, Claudia Ruiz Massieu, Lily Téllez y Juan Carlos Romero, fueron los primeros ponentes en la reunión que llevó a cabo Unid@s, en donde se inauguró el Foro "Unidad y Gobiernos de coalición para lograr una nueva alternancia Democrática".

Los integrantes de Unid@s, hicieron un llamado a buscar un acuerdo ciudadano para llegar a la unidad y gobiernos de coalición, por lo cual, dijeron, es importante promover una amplia unidad democrática, que haya una plataforma única que haga frente a los problemas del país.

"Hoy todos estos líderes aquí reunidos formamos este frente que no se vende, queremos establecer una alianza política y social para la gente, previo al 2024", dijo la senadora Lily Téllez, a La Razón, previo a su ponencia desde Expo Reforma.

En el encuentro y entre broma, al iniciar el evento, el diputado Santiago Creel dijo que buscará ser el primero en registrarse a la Presidencia. Entre los asistentes figuraban otros tantos que apoyaron el dicho de Creel, como fue el caso de Gustavo de Hoyos y las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel, del PRI.

En la primera parte del encuentro también tuvieron participación Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, José Ángel Gurría Treviño y Demetrio Sodi de la Tijera. Las "corcholatas" opositoras se tomaron la foto y corearon una consigna que resonó en el lugar y decía: "¡unidad, unidad!".

Unid@s critica la violencia y falta de nombramientos del INAI

Durante el evento los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los 91 muertos que “la violencia cotidiana dejó el pasado fin de semana” y enfatizaron que era el sexenio con más violencia en la historia del país, sin embargo “la impunidad hacía que el saldo estuviera a escondidas, pues es un gobierno que todo lo maquilla”, dijo Demetrio Sodi.

Además, y con el llamado “comisionados del INAI, ¡ya!”, Unid@s demandó al Senado de República nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que está a punto de la inoperancia.

¿Quiénes son los presidenciables propuestos por Unid@s para las elecciones de 2024?

En el primer bloque del evento que culminará el día de mañana se mencionó que el grupo de las y los 13 presidenciables convocados por Unid@s lo integran la senadora del PRI Beatriz Paredes, así como la exsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu.

También se encuentra dentro del grupo el exdiputado y exmilitante del PRD Demetrio Sodi, así como Enrique de la Madrid Cordero, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid.

Y aunque no estuvo presente en la pasarela, también aspira a ser candidato de Unid@s, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas; además de Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex, e Idelfonso Guajardo, diputado del PRI.

Otro que busca la candidatura presidencial José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo; y ex secretario general de la OCDE; Juan Carlos Romero Hicks, militante del PAN, y la senadora del PAN Lilly Téllez.

En la lista oficial a la que dieron lectura en el acto también se suma el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el panista Santiago Creel y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Todos los mencionados recibieron la agenda política del colectivo Unid@s y se comprometieron a incluir estas propuestas en sus virtuales plataformas políticas. Dicha agenda será discutida y expuesta a lo largo del día de hoy y mañana.

