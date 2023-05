Solo en unidad el PT, el PVEM y Morena vamos a lograr que la 4T triunfe en Coahuila: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que en los próximos días va a buscar a las dirigencias del Partido del Trabajo y del Partido Verde para insistir en que dichos partidos vayan en unidad en Coahuila con el candidato morenista, Armando Guadiana, y así la Cuarta Transformación logre el triunfo en el estado.

“Creo que tenemos todo para lograr el triunfo a partir de principios, valores y del proyecto de la transformación. Si logramos el triunfo en Coahuila, como lo vamos a lograr en el Estado de México, pues la realidad es que vamos a ganar el 24. Es decir, estamos prácticamente ganando el 24 un año antes. Entonces, estamos a tiempo, voy a buscar con la mejor de las intenciones a la dirigencia del PT, a la dirigencia del Partido Verde”, declaró en conferencia de prensa.

El líder morenista señaló que “estamos en el umbral del 2024; tenemos que lograr que esta transformación nos dure muchos años. No podemos perdernos en intereses pequeños. Cuando hay situaciones críticas como hoy, es el momento de sacar los principios. No vale la pena defender a personas que no son de principios, no vale la pena defender a un personaje así. Lo que vale la pena es defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”.

Asimismo, recordó que la decisión “valiente y responsable” que tomó el Partido del Trabajo (PT) al decidir declinar por la candidata de Morena en el Estado de México en 2017, posteriormente, “configuró una de las alianzas que han hecho historia en este país. Configuró esa alianza que se convirtió en una auténtica revolución pacífica y democrática en 2018”.

“Para mí va a ser muy difícil explicar a la militancia morenista, que es muy participativa, que es muy exigente, que después de Coahuila hagamos como que no pasó nada y que empecemos a hablar de alianza para el 2024. La gente se va a quedar ahí con esa espinita, porque no es menor Coahuila, es condenar al pueblo a cien años de priismo. La peor de las maldiciones que le puede caer a la gente en Coahuila, es seguir teniendo gobiernos corruptos”, subrayó.

En este sentido, Mario Delgado pidió al Partido del Trabajo y al Partido Verde ser congruentes y consistentes; así como recordar todo lo que esta alianza ha logrado en los últimos años. “Nos ha dado mucho, hemos ganado mucho, entonces pongamos en la balanza lo que está en juego y actuemos con responsabilidad”.

“Sus candidatos en Coahuila no van a ningún lado, pero si nos están evitando que se consolide el voto del cambio con Armando Guadiana. Lo más importante son los principios, es el movimiento, es que siga adelante esta transformación. Qué compromiso pueden tener, por un lado, el PT con una persona que parece estar obsesionada con hacerle daño a Morena, con una persona que quedó resentida o el Partido Verde con alguien que siempre ha estado en la nómina del gobierno priista y de los Moreira”, concluyó.

Síguenos en Google News

DGC