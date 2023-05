Ebrard pide a Morena poner orden en la contienda interna y no estar con 'ánimo de litigio o de quejarse'

El canciller Marcelo Ebrard pidió que Morena fije las reglas de la contienda interna para que no haya quienes intenten cargar la balanza de un lado o del otro, “no es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando”, mencionó en gira por Guanajuato.

“ Yo le he pedido a Morena en incontables ocasiones, que nos invite a una reunión . Ya lo pensaron, tomó cinco meses y medio, pero ya lo pensaron y dijeron que sí, que ya casi, que después del día cuatro, si entiendo bien, de la elección en el Estado de México y en Coahuila, se va a convocar a dicha reunión. Entonces, ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, pues reunirnos y decir oigan, no se vale esto. Tampoco se vale la guerra sucia en las redes y la están haciendo; y todas esas cosas que no se valen, pues simplemente que se mencionen”, aclaró Marcelo Ebrard; sin embargo, no dio una fecha precisa para ese encuentro.

Lo que sí pidió el secretario de Relaciones Exteriores es que los gobernadores dejen de tratar de influir entre los electores de Morena como si fueran coordinadores de campaña.

“Lo que menciono es: que hagan caso a lo que está diciendo el presidente. ¿Qué nos está diciendo? Pues no se metan ustedes a querer inclinar la balanza. Ya hay por ahí excepciones, pero ya lo dije yo el otro día, de decir pues parece que son coordinadores de campaña. Ahora está bien, si tú quieres coordinar la campaña de alguien, va, pero no puedes ser el gobernador; el gobernador representa a todos ¿no? Eso nada más, está en la ley, está en la Constitución”, recalcó el canciller.

Marcelo Ebrard dijo que desde hace 23 años que trabaja con el Presidente y la relación es más profunda que una simple amistad, por lo que no desconfía de que no meterá las manos en el proceso interno de Morena para seleccionar al candidato presidencial.

“Yo llevo 23 años trabajando con él, o siendo compañeros porque a veces él no tenía trabajo y yo tampoco, entonces, o andábamos perseguidos ¿no? Por eso un día me dijo tú eres mi carnal, y yo le dije yo soy tu hermano, tú me hablas cuando tú me necesites. No es una relación política es una relación más allá de eso. Nunca me ha mentido, entonces yo sí le creo porque pues qué necesidad tendría de decir eso”, insistió Ebrard Casaubón.

