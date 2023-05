Marcelo Ebrard reitera que no debe haber 'dedazo'; 'el pueblo debe decidir', considera

El canciller Marcelo Ebrard reiteró que en la definición de la candidatura presidencial de Morena no debe pensar el “dedazo”, sino que se debe dejar al pueblo que decida.

Al inaugurar la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, recordó que habrá una encuesta para definir al abanderado para 2024.

En su mensaje, dijo que se debe atender el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo sea el que decida.

“Va a haber una encuesta porque dijo el presidente López Obrador: 'El pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue, quién es el que sigue, no el dedazo, el pueblo, el pueblo es el que debe de decidir'”, manifestó.

te puede interesar Paseo Dominical Muévete en Bici celebra 16 años de actividad en la CDMX

El secretario de Relaciones Exteriores expresó que su orgullo por pertenecer al equipo del presidente López Obrador, con quien, dijo, actualmente desempeña un papel relevante para defender al país.

“Entonces amigas y amigos yo estoy muy orgulloso de ser parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, llevo 23 años trabajando con él, 23. Nunca ha habido una diferencia entre él y yo porque cumplimos lo que decimos, fui su sucesor y ahora me hizo el honor de invitarme a su gabinete.

“Ahora soy el canciller, le tengo que andar contestando a gentes como el senador que el otro día nos insultó, el señor Kennedy, que ya le dije que en México es persona grata, primera vez que le decimos a un senador que no es persona grata en México, que es un ignorante y un mentiroso, se lo acabo de decir: ignorante y mentiroso”, expresó.

Por ello, Ebrard sostuvo que seguirá adelante en el equipo de López Obrador y señaló que lo importante ahora es que el pueblo decida.

te puede interesar Realiza IEEM primer simulacro del PREP para comicios de elecciones a gubernatura

“Vamos a seguir adelante como parte de su equipo, y que el pueblo decida y lo que el pueblo decida lo apoyamos todos, pero que sea el pueblo, que sea el pueblo, ustedes, los que decidan quién quiere que siga lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador.

“Y eso es lo que les vengo a decir, vamos a seguir trabajando con él, porque como me dijo un día, hace ya muchos años, me dijo ‘te has ganado algo que no se lo digo a casi nadie', y no me olvido y me acuerdo porque fue algo muy emotivo y me dijo: 'No voy a olvidar nunca lo que has hecho conmigo, tú eres mi carnal' y hoy me dice: 'Tú eres mi hermano y pues tú también, Andrés, eres mi hermano'”, expresó.

DGC