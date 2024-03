Urge reconocer los derechos de trabajadoras del hogar en México: Conapred

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reiteró la importancia de reconocer y respetar plenamente los derechos de las trabajadoras del hogar, así como garantizar su ejercicio.

Lo anterior, porque pese a los progresos en el reconocimiento legal de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, todavía existe discriminación hacia este grupo históricamente excluido.

La dependencia federal detalló que esta población enfrenta discriminación estructural, y esto se debe en gran medida a obstáculos, sobre todo, los que existen por la naturaleza misma de su empleo.

leer más Si no has afiliado a trabajadoras del hogar al IMSS, la multa te saldría bastante alta

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), nueve de cada 10 mujeres trabajadoras del hogar remuneradas, no cuentan con un contrato laboral por escrito, y ocho de cada 10 no tienen prestaciones de ley. Además, entre la sociedad aún persisten personas que no consideran el trabajo del hogar como una ocupación real, sino como parte de las actividades normales o naturales de las mujeres.

Por esta razón, pidió garantizar un trato digno, incluyente y con cero discriminaciones a las personas trabajadoras del hogar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM