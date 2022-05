Urge Rubén Moreira al gobierno federal a detener la violencia contra los periodistas

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, urgió al gobierno federal a detener la violencia en contra de los periodistas y a frenar el clima de polarización que sólo alienta un clima violento en el país.

Entrevistado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, manifestó que es preocupante el nivel de violencia que se ha alcanzado en el país.

“Hay preocupación porque la violencia no cesa. Exigencia de justicia porque si no se detienen a los homicidas, se está alimentando aquella tendencia terrible de acallar a la gente, y en este caso a los periodistas a través de la violencia. Entonces el PRI está exigiendo las dos cosas: que no haya más homicidios, pero también que se aclaren los que ya están, que ya han sucedido”, expresó.

La Razón destacó en su portada de este miércoles las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a los ataques a la libertad de prensa, respecto a lo cual el líder de los legisladores priistas en San Lázaro insistió en que la violencia contra los periodistas “es terrible”.

El político coahuilense estimó que, sobre todo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe dejar de polarizar y buscar la coordinación con los gobiernos municipales y estatales.

“Creemos que este gobierno debe dejar la polarización en el hecho de condenar públicamente a los periodistas, porque esto también irrita y los vuelve víctimas de la violencia. Y también echar a andar todos los mecanismos de protección que este país tiene todo y ha firmado todos los convenios habidos y por haber, y pasar a la protección efectiva de los periodistas.

Por otra parte, Moreira se refirió a los comentarios del Presidente de la República sobre el “Tren Tolteca” propuesto por la candidata de la alianza Va por México, Carolina Viggiano, estimó que el debate es ideológico.

“Qué bueno que se abra un espacio de debate ideológico, porque nosotros asumimos que el PRI es el partido de centroizquierda, y no Morena, que es un partido de conservadores que en la Cámara no se ha atrevido a tocar ningún tema de libertades, de derechos de las mujeres, de protección a los periodistas, todos ha rehuido”, opinó.

