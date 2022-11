Legisladores federales pidieron a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, terminar con la desigualdad que existe en el país en el tema educativo, así como priorizar los esfuerzos hacia la recuperación académica tras la pandemia por COVID-19, debido a que los menores presentan rezago escolar de al menos dos años.

La diputada Cynthia López Castro de PRI señaló durante la comparecencia de la titular de la SEP, que es fundamental aumentar los salarios de los maestros, ya que en la emergencia sanitaria salieron para seguir educando a los alumnos, además, que se requiere de la recuperación de las Escuelas de Tiempo Extendido para avanzar en el rezago educativo.

Indicó que se debe avanzar en erradicar la desigualdad, ya que los estudiantes tienen el derecho a aprender, vengan de la comunidad que vengan.

"Le pedimos mucho énfasis en la recuperación de los niños tras la pandemia, ya que muchos no tuvieron la oportunidad de tener herramientas para su educación, pues muchos tomaron clases en una televisión, lo que demuestra que hay mucha desigualdad todavía. Hay dos años de retraso educativo"

Esther Mandujano, diputada del PAN, señaló que a pesar de que acaba de entrar a la Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad de conducir la enseñanza en el país, por lo que aseguró debe estar preparada para los retos que se tienen.

Afirmó que mientras no exista el presupuesto suficiente para atender el rezago escolar, todo "quedará en buenas intenciones" , al destacar que en 2022 casi medio millón de niñas, niños y adolescentes abandonaron la escuela, lo que representa el 6 por ciento más que el ciclo anterior.

"A juzgar por su nombramiento es ahora que está en sus manos el crecimiento de la educación... El oficialismo pregona como eje la educación, pero el presupuesto para 2023 no es suficiente para garantizar el derecho de la educación para todas las personas. Los estudiantes tienen problemas educativos, no se ha dignificado a los maestros, las universidades Benito Juárez operan en completa opacidad, y no se sabe cuántos trabajadores tienen"