Urgen a gobierno mexicano resolver problema migrante

Ante el incremento histórico de solicitudes de refugio de migrantes centroamericanos en México, diputados federales coincidieron en que el Gobierno federal debe resolver el problema a la brevedad, ya que se vislumbra un panorama de éxodo desde Centroamérica.

“Es peor ocultar el fenómeno, porque el crimen organizado los jala y es mejor darles oportunidad de desarrollo, vivienda y trabajo para que estén de manera regulada en nuestro país. Ya estamos acostumbrados a la migración en el norte del país, por ello es mejor adherirlos a la política nacional para que estén de manera legal”, consideró Ulises García Soto, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

El legislador de Morena explicó que mientras no tengan posibilidades en sus países, los éxodos van a seguir.

Por separado, el integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, Ernesto Ruffo explicó que “estamos observando este éxodo de personas de Centroamérica porque no tienen oportunidades, no tienen ingresos y toman la decisión de salir de sus lugares de origen y eso es lo que vemos en México. La capacidad de la autoridad local no atina a resolver los retos que tiene por delante y por ello salen a nuestro país para buscar un mejor futuro”.

El diputado del PAN refirió que en nuestro país hay problemas similares con los desplazamientos, por ello se debe ser cauteloso y empezar a arreglar el problema desde adentro.

En tanto, Verónica Juárez Piña, coordinador del PRD en San Lázaro aseguró que México debe dejar de ser un muro de contención, sin embargo, debe crear una política integral que ayude a resolver el problema del refugio y apoyar a las personas en éxodo.