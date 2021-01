Urgen probar vacuna rusa antes de aplicarla

Virólogos del país urgieron a presentar los resultados de los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V antes de ser autorizada; pues, de lo contrario, los mexicanos a quienes se les aplique serán tratados como “conejillos de indias”.

Dicha fase consiste en la evaluación de la seguridad y eficacia de cualquier biológico, que además se prueba en miles de voluntarios. Sin embargo, la inmunización rusa ha recibido críticas desde su aprobación por presunta premura.

“Es una responsabilidad enorme sin entrar en detalle. Si no hay resultados de la fase tres, yo no veo cómo se vaya a vacunar a la gente. Mientras no se publiquen esos resultados, todo mundo termina siendo conejillo de indias. Más bien es momento de que la autoridad recapitule, pues lo que no se debe hacer es comprar cualquier dosis sólo por comprarla”, dijo a La Razón Antonio Lazcano, virólogo y biólogo de la UNAM.

El científico confió en que no haya riesgos entre la población mexicana, por lo que refirió que es necesario estar atentos a los informes de su eficacia.

José Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, advirtió que antes de cualquier permiso emitido por las autoridades mexicanas, se deben revisar los resultados la fase tres, pues es necesario basar los estudios en análisis científicos, antes de tomar cualquier decisión.

“Una vacuna no puede decirse que es eficaz por decreto presidencial o por algún gobernante. Simplemente se debe tener los datos para que la comunidad científica tenga acceso a ellos, pues no sabemos qué efectos puede tener en la población si no ha sido bien evaluada”, explicó.

El especialista coincidió en que los mexicanos serán tratados como “conejillos de indias”, pues en los casos de las dosis de Pfizer o AstraZeneca, éstas ya presentaron los estudios de la fase 3, no obstante que se siguen realizando análisis que podrían demorar hasta 15 años.

Por separado, Óscar Sosa, médico especialista del Sector Salud, indicó que el Gobierno de México debe dar a conocer los contratos y la eficacia de la vacuna, ya que no se tiene suficiente información de la vacuna y la fase tres no se ha dado a conocer.

“El problema es que no sabemos cuál es la eficacia de la vacuna; igual tiene una eficacia baja y no lo sabemos; lo que también no sería una buena compra. Estamos en un punto vulnerable por la falta de información que hay en la vacuna”, aseveró.

El experto dijo que en salud pública no se pueden tomar decisiones de manera unilateral por factores de rapidez o precio; pues aseguró que no se puede apostar por algo de lo que no se tiene conocimiento.

Además, aclaró que, al ser características poblacionales diferentes, se deben hacer o revisar los estudios, a menos que tengan más del 90 por ciento de efectividad, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para los mexicanos o algún tipo de reacción negativa.